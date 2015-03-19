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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
1000 W
Kiirpuhastus
2,5 l, XXL toru
Tilgalukk
Tänu tagurpidi paigutatud sõelaga uudsele mahlaeraldussüsteemile eraldab see mahlapress kuni 10% rohkem mahla*. Ja sõltuvalt pressitavast puu- või köögiviljast on võimalik valmistada kuni 2,5 liitrit mahla, enne kui on vaja viljalihanõu tühjendada.
80 mm läbimõõduga eriti suur sisestamistoru võimaldab pressida ka suuri puu- ja köögivilju nagu õunad, porgandid ja punapeedid neid eelnevalt tükeldamata.
Philipsi mahlapressi 2 kiirust võimaldavad teil oma lemmikpuu- ja -köögiviljadest (nii pehmetest kui ka kõvadest) kõige rohkem mahla pressida.
Auhinnad
4.8
5-st
74
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Luīze
19/03/2015
Latvija
Produkts atbilst visām minētajām specifikācijām un pateicoties ērtajai lietošanai ir izmantojama ikdienā
Noteikti rekomendētu šo sulu spiedi ikvienam, kam ir svarīga kvalitāte, ērtums un laiks. Jekbkuru dārzeni vai augli, jūs izmantojat pilnībā, jo sulu spiede tiešām izspiež pēdējo sulu, ko var uzskatāmi redzēt pēc atlikušajiem "atkritumiem" un sulas daudzuma. Ļoti ērta un ātra kopšana.
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1871/70 Sulu spiede
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1871/70 Sulu spiede
Agnieszka20
02/07/2019
Polska
Idealne rozwiązanie w każdej kuchni.
Rewelacja!!! Szybko, sprawnie i smacznie. Polecam.
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka
Isilie
08/12/2016
Polska
Ekspert w dziedzinie soków
Idealna wyciskarka dla tych, którzy dbają o swoje zdrowie i lubią soki. Wyciskarka pomimo swoich niewielkich rozmiarów jest gigantem jeśli chodzi o dokładne wyciskanie miąższu. Sok, w zależności od preferencji - może być klarowny lub z drobinkami owoców. Intuicyjna obsługa i łatwe czyszczenie to ogromny walor tego urządzenia.
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka
Võrreldes Philipsi populaarseima mahlapressiga HR1861