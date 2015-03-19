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  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
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  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionMahlapress

HR1871/10

4.8
| (74) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Rohkem mahla, vähem askeldamist
See mahlapress pigistab puu- ja köögiviljadest veelgi rohkem mahla välja. Tänu QuickCleanile, uudsele kiirelt puhastatavale sõelale ning sisseehitatud viljalihanõule on puhastamine kiirem kui kunagi varem.
Kuva kõik eelised

Valmistage 10% rohkem mahla* ja puhastage vähem kui minutiga!

Rohkem mahla, vähem askeldamist

  • 1000 W

  • Kiirpuhastus

  • 2,5 l, XXL toru

  • Tilgalukk

Valmistab korraga kuni 2,5 liitrit mahla

Valmistab korraga kuni 2,5 liitrit mahla

Tänu tagurpidi paigutatud sõelaga uudsele mahlaeraldussüsteemile eraldab see mahlapress kuni 10% rohkem mahla*. Ja sõltuvalt pressitavast puu- või köögiviljast on võimalik valmistada kuni 2,5 liitrit mahla, enne kui on vaja viljalihanõu tühjendada.

XXL-sisestamistoru tõttu pole koostisaineid vaja eelnevalt tükeldada

XXL-sisestamistoru tõttu pole koostisaineid vaja eelnevalt tükeldada

80 mm läbimõõduga eriti suur sisestamistoru võimaldab pressida ka suuri puu- ja köögivilju nagu õunad, porgandid ja punapeedid neid eelnevalt tükeldamata.

Kaks kiiruseseadistust pehmete või kõvade puu- ja juurviljade töötlemiseks

Kaks kiiruseseadistust pehmete või kõvade puu- ja juurviljade töötlemiseks

Philipsi mahlapressi 2 kiirust võimaldavad teil oma lemmikpuu- ja -köögiviljadest (nii pehmetest kui ka kõvadest) kõige rohkem mahla pressida.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-961269

Arvustused

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4.8

5-st

74

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3

19/03/2015

Latvija

Latvija

Produkts atbilst visām minētajām specifikācijām un pateicoties ērtajai lietošanai ir izmantojama ikdienā

Noteikti rekomendētu šo sulu spiedi ikvienam, kam ir svarīga kvalitāte, ērtums un laiks. Jekbkuru dārzeni vai augli, jūs izmantojat pilnībā, jo sulu spiede tiešām izspiež pēdējo sulu, ko var uzskatāmi redzēt pēc atlikušajiem "atkritumiem" un sulas daudzuma. Ļoti ērta un ātra kopšana.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1871/70 Sulu spiede

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1871/70 Sulu spiede

02/07/2019

Polska

Polska

Idealne rozwiązanie w każdej kuchni.

Rewelacja!!! Szybko, sprawnie i smacznie. Polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka

08/12/2016

Polska

Polska

Ekspert w dziedzinie soków

Idealna wyciskarka dla tych, którzy dbają o swoje zdrowie i lubią soki. Wyciskarka pomimo swoich niewielkich rozmiarów jest gigantem jeśli chodzi o dokładne wyciskanie miąższu. Sok, w zależności od preferencji - może być klarowny lub z drobinkami owoców. Intuicyjna obsługa i łatwe czyszczenie to ogromny walor tego urządzenia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1871/70 Sokowirówka

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Võrreldes Philipsi populaarseima mahlapressiga HR1861