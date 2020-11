Valmistab korraga kuni 2,5 liitrit mahla

Tänu tagurpidi paigutatud sõelaga uudsele mahlaeraldussüsteemile eraldab see mahlapress kuni 10% rohkem mahla*. Ja sõltuvalt pressitavast puu- või köögiviljast on võimalik valmistada kuni 2,5 liitrit mahla, enne kui on vaja viljalihanõu tühjendada.