TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
  • Vallandage oma klaasi kõik, mis hea

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionMicroMasticating-mahlapress

HR1946/70

4.6
| (90) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

1 auhind

Vallandage oma klaasi kõik, mis hea
Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia võimaldab avada puu- ja köögiviljade rakud, et nendest maksimum välja pigistada. Tänu suurele sisestustorule kulub ettevalmistuseks vähem aega. Pärast mahlategemist saab kõik osad puhtaks loputada.
Kuva kõik eelised

MicroMasticating-tehnoloogia pressib mahlaks kuni 90%* puuviljast

Vallandage oma klaasi kõik, mis hea

  • Eraldab toorainest kuni 90%

  • Kiire puhastamine 60 s

  • Väike disain

  • 2 erineva konsistentsiga mahla

MicroMasticating-tehnoloogia pressib mahlaks kuni 90%* puuviljast

MicroMasticating-tehnoloogia pressib mahlaks kuni 90%* puuviljast

Puu- ja köögiviljades on tuhandeid rakke, mis sisaldavad mahla, vitamiine ja teisi eluks üliolulisi toitaineid. Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia on loodud selliselt, et see avaks puu- ja köögiviljade rakud ja pressiks teie lemmikviljadest maksimaalselt mahla välja – nii pressite mahlana klaasi kuni 90%* viljadest ja mitte midagi ei lähe raisku.

Pressige mahlaks kõik oma lemmikviljad, sealhulgas banaanid ja mangod

Pressige mahlaks kõik oma lemmikviljad, sealhulgas banaanid ja mangod

Valmistage hõrgutavaid ja tervislikke mahlasid pehmetest puuviljadest ja kõvadest köögiviljadest. Saate mahla valmistada kõigist oma lemmikkooslustest ja pressida mahlaks isegi kõige suurema tärklisesisaldusega komponendid, nagu näiteks banaanid ja mangod, millest tavaliselt on väga raske mahla valmistada.

Lisage oma jookidesse lehtköögivilju, võrseid ja pähkleid

Lisage oma jookidesse lehtköögivilju, võrseid ja pähkleid

Kiudainerikkad lehtköögiviljad ja võrsed on ka tervislike mahlade suurepärased komponendid ning kõiki neid saab selle mahlapressiga töödelda. Nisuoras, spinat ja paljud teised võiksid tänu MicroMasticating-tehnoloogiale olla teie igapäevaste mahlade tervislikumaks lisandiks. Võite mahlapressis kasutada ka teatud sorti pähkleid, näiteks mandleid, et valmistada mandlipiima.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-612378

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

90

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

02/08/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Це дуже технологічний пристрій

Неймовірно то, що є тільки шнек та сіто. Форма шнеку настільки технологічна, що один шнек переміщує жмих в одну сторону, а рідину (сік) – в іншу. Тобто розділяє потрібне і непотрібне. Це справжнє технологічне чудо – є тільки шнек та сіто, а сік вичавлюється та відділяється від жмиху дуже ретельно. Мені кажется що інженери фірми Philips попрацювали дуже гарно та провели немало випробуваннь щоб досягти такої досконалості... Ну і сама машинка – мінімум деталей, які дуже легко миються (сполоснути). Неймовірний дізайн та неперевершена якість..

Positiivsed omadused

Тут нема нічого що взагалі може поламатися

Negatiivsed omadused

Мінусів нема

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

10/09/2022

Україна

Україна

Дуже класний девайс хто полюбляє свіжий сік.

Чи купувати дану соковижималку вирішувала довго, але придбавши ні разу не пошкодувала. Дуже добре віджимає і сік виходить дуже класний, жмих на виході дуже сухий що здивувало сильно. Мити її взагалі легко, що є великим плюсом. Єдиний для мене мінус то це маленький отвір для виходу жмиху. А так покупкою я задоволена.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

02/11/2021

Україна

Україна

Чудова якість ттвару

Сподобалась якість , швидкість та зручність товару

Positiivsed omadused

Якість

Negatiivsed omadused

Все супер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Philipsi sisetest viidi läbi viinamarjade, õunte, mustsõstarde, maasikate, tomatite, arbuusi, apelsinide ja granaatõuntega (kõigi puhul oli kogus 1000 g).