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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Eraldab toorainest kuni 90%
Kiire puhastamine 60 s
Väike disain
2 erineva konsistentsiga mahla
Puu- ja köögiviljades on tuhandeid rakke, mis sisaldavad mahla, vitamiine ja teisi eluks üliolulisi toitaineid. Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia on loodud selliselt, et see avaks puu- ja köögiviljade rakud ja pressiks teie lemmikviljadest maksimaalselt mahla välja – nii pressite mahlana klaasi kuni 90%* viljadest ja mitte midagi ei lähe raisku.
Valmistage hõrgutavaid ja tervislikke mahlasid pehmetest puuviljadest ja kõvadest köögiviljadest. Saate mahla valmistada kõigist oma lemmikkooslustest ja pressida mahlaks isegi kõige suurema tärklisesisaldusega komponendid, nagu näiteks banaanid ja mangod, millest tavaliselt on väga raske mahla valmistada.
Kiudainerikkad lehtköögiviljad ja võrsed on ka tervislike mahlade suurepärased komponendid ning kõiki neid saab selle mahlapressiga töödelda. Nisuoras, spinat ja paljud teised võiksid tänu MicroMasticating-tehnoloogiale olla teie igapäevaste mahlade tervislikumaks lisandiks. Võite mahlapressis kasutada ka teatud sorti pähkleid, näiteks mandleid, et valmistada mandlipiima.
Auhinnad
4.6
5-st
90
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Pirelli74
02/08/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Це дуже технологічний пристрій
Неймовірно то, що є тільки шнек та сіто. Форма шнеку настільки технологічна, що один шнек переміщує жмих в одну сторону, а рідину (сік) – в іншу. Тобто розділяє потрібне і непотрібне. Це справжнє технологічне чудо – є тільки шнек та сіто, а сік вичавлюється та відділяється від жмиху дуже ретельно. Мені кажется що інженери фірми Philips попрацювали дуже гарно та провели немало випробуваннь щоб досягти такої досконалості... Ну і сама машинка – мінімум деталей, які дуже легко миються (сполоснути). Неймовірний дізайн та неперевершена якість..
Positiivsed omadused
Тут нема нічого що взагалі може поламатися
Negatiivsed omadused
Мінусів нема
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
IVAnna
10/09/2022
Україна
Дуже класний девайс хто полюбляє свіжий сік.
Чи купувати дану соковижималку вирішувала довго, але придбавши ні разу не пошкодувала. Дуже добре віджимає і сік виходить дуже класний, жмих на виході дуже сухий що здивувало сильно. Мити її взагалі легко, що є великим плюсом. Єдиний для мене мінус то це маленький отвір для виходу жмиху. А так покупкою я задоволена.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Катерина 0712
02/11/2021
Україна
Чудова якість ттвару
Сподобалась якість , швидкість та зручність товару
Positiivsed omadused
Якість
Negatiivsed omadused
Все супер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Philipsi sisetest viidi läbi viinamarjade, õunte, mustsõstarde, maasikate, tomatite, arbuusi, apelsinide ja granaatõuntega (kõigi puhul oli kogus 1000 g).