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Avance Collection MicroMasticating-mahlapress

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Avance CollectionMicroMasticating-mahlapress

HR1946/70

Avance Collection MicroMasticating-mahlapress

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection MicroMasticating juicer HR1946/70 - English (US)

  • PDF fail, 1.3 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Avance Collection MicroMasticating juicer

  • PDF fail, 3.6 MB
  • 13 March 2026

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