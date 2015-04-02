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Tootmine lõpetatud
Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
Sellel Philipsi Daily Collectioni kannmikseril on 400 W mootor, 1,5 l kann ja ProBlendi neljaharuline lõiketera, millega saate valmistada ideaalseid smuutisid ja toite. Ka kõvade ainete peenestamine on nüüd lihtne!
400 W
1,5 l klaaskann
minihakkijaga
ProBlend 4
Võimas 400 W mootor lihtsaks segamiseks.
Kvaliteetne klaaskann on kriimustus- ja lõhnakindel. 1,5-liitrises kannus saab valmistada 1,25 liitrit jooki.
Uudse disainiga tera segab ja lõikab koostisaineid tõhusalt ning teile ja teie perele valmib täiuslik smuuti.
Auhinnad
5.0
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Jarosław70
02/04/2015
Polska
Jest bardzo dobrej jakości
Posiada szklany dzbanek, który umożliwia, aby zapachy i smaki się nie mieszały. Bardzo ważną cechą jest to, że posiada regulację prędkości. Co umożliwia miksowanie twardych i miękkich składników z odpowiednią prędkością.Posiada ostrze czteroramienne, które doskonale sieka i miksuje.Ostrze jest wykonane ze stali szlachetnej co zapewnia trwałe użytkowanie.
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See arvustus tehti tootele Blender Daily Collection HR2106/00
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See arvustus tehti tootele Blender Daily Collection HR2106/00
AnusiaG
09/07/2014
Polska
mistrz
Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.
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See arvustus tehti tootele Blender Daily Collection HR2106/00
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender Daily Collection HR2106/00
Gosia18
09/07/2014
Polska
mistrz
Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender Daily Collection HR2106/00
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender Daily Collection HR2106/00