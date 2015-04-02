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  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada

Tootmine lõpetatud

Kollektsioon DailyKannmikser

HR2106/00

5

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada

Sellel Philipsi Daily Collectioni kannmikseril on 400 W mootor, 1,5 l kann ja ProBlendi neljaharuline lõiketera, millega saate valmistada ideaalseid smuutisid ja toite. Ka kõvade ainete peenestamine on nüüd lihtne!

Kuva kõik eelised

Eriti võimas mootor ja lõiketera

Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada

  • 400 W

  • 1,5 l klaaskann

  • minihakkijaga

  • ProBlend 4

Võimas 400 W mootor

Võimas 400 W mootor

Võimas 400 W mootor lihtsaks segamiseks.

Kvaliteetne klaaskann on kriimustus- ja lõhnakindel

Kvaliteetne klaaskann on kriimustus- ja lõhnakindel

Kvaliteetne klaaskann on kriimustus- ja lõhnakindel. 1,5-liitrises kannus saab valmistada 1,25 liitrit jooki.

ProBlendi neljaharuline tera tõhusaks segamiseks

ProBlendi neljaharuline tera tõhusaks segamiseks

Uudse disainiga tera segab ja lõikab koostisaineid tõhusalt ning teile ja teie perele valmib täiuslik smuuti.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-961310

Arvustused

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5.0

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

02/04/2015

Polska

Polska

Jest bardzo dobrej jakości

Posiada szklany dzbanek, który umożliwia, aby zapachy i smaki się nie mieszały. Bardzo ważną cechą jest to, że posiada regulację prędkości. Co umożliwia miksowanie twardych i miękkich składników z odpowiednią prędkością.Posiada ostrze czteroramienne, które doskonale sieka i miksuje.Ostrze jest wykonane ze stali szlachetnej co zapewnia trwałe użytkowanie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Daily Collection HR2106/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Daily Collection HR2106/00

09/07/2014

Polska

Polska

mistrz

Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Daily Collection HR2106/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Daily Collection HR2106/00

09/07/2014

Polska

Polska

mistrz

Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Daily Collection HR2106/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Daily Collection HR2106/00

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.