TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Kollektsioon Daily Kannmikser

Tootmine lõpetatud

Tugi

Kollektsioon DailyKannmikser

HR2106/00

Kollektsioon Daily Kannmikser

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Eco passport Philips Daily Collection Blender - English (US)

  • PDF fail, 184.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Blender HR2106/00 - English (US)

  • ZIP fail, 2.5 MB
  • 13 March 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata