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Tootmine lõpetatud
800 W segamisvõimsus
Kiirjuhistega SpeedTouch
Kaasavõetav joogipudel, spiraallõikur
Kerge puhastada
Meie võimas ja vastupidav 800 W mootor võimaldab teil valmistada tervislikke ja koduseid lemmiktoite kõigest minutitega.
Philips tegi ProMixi arendamisel koostööd Stuttgarti ülikooliga, et tagada kiirem ja ühtlasem segamine. Selle ainulaadne ja täiustatud tehnoloogia on paigutatud kolmnurksesse disaini, et pakkuda optimaalset toiduvoogu ja maksimaalset jõudlust. Nii on parimad tulemused tagatud igal korral.
Kas soovite segamiseks rohkem võimsust? Lihtsalt pigistage turbofunktsiooni nuppu. Selle intuitiivselt muutuv kiirus lubab teil suurendada kiirust ilma sätteid muutmata. Alustage aeglaselt, et vältida pritsimist, ja seejärel pigistage kõvemini, kuni saavutate soovitud kiiruse.
Auhinnad
5.0
5-st
278
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
AnjutaDm
25/02/2024
Україна
Клієнтоорієнтовний підхід
Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!
Positiivsed omadused
Зручний, багато насадок в комлекті
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Коцамоца
25/02/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Має чудові функції
Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix
Ihor7
19/06/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому
Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix