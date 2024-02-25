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  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!
  • Tükelda, sega, lõika, maitse!

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonProMix saumikser

HR2657/90

5
| (278) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Tükelda, sega, lõika, maitse!
Uus ProMix Viva kollektsiooni saumikser ning selle mitmesugused lisatarvikud aitavad teil luua lõputul hulgal maitsvaid suupisteid ja eineid.
Kuva kõik eelised

Nautige tervislikke toite nii kodus kui ka liikvel olles

Tükelda, sega, lõika, maitse!

  • 800 W segamisvõimsus

  • Kiirjuhistega SpeedTouch

  • Kaasavõetav joogipudel, spiraallõikur

  • Kerge puhastada

Võimas 800 W mootor suurepäraste tulemuste jaoks

Võimas 800 W mootor suurepäraste tulemuste jaoks

Meie võimas ja vastupidav 800 W mootor võimaldab teil valmistada tervislikke ja koduseid lemmiktoite kõigest minutitega.

ProMix-tehnoloogia tagab kiire ja ühtlasema segu

ProMix-tehnoloogia tagab kiire ja ühtlasema segu

Philips tegi ProMixi arendamisel koostööd Stuttgarti ülikooliga, et tagada kiirem ja ühtlasem segamine. Selle ainulaadne ja täiustatud tehnoloogia on paigutatud kolmnurksesse disaini, et pakkuda optimaalset toiduvoogu ja maksimaalset jõudlust. Nii on parimad tulemused tagatud igal korral.

SpeedTouchi tehnoloogia hõlpsaks võimsuse juhtimiseks

SpeedTouchi tehnoloogia hõlpsaks võimsuse juhtimiseks

Kas soovite segamiseks rohkem võimsust? Lihtsalt pigistage turbofunktsiooni nuppu. Selle intuitiivselt muutuv kiirus lubab teil suurendada kiirust ilma sätteid muutmata. Alustage aeglaselt, et vältida pritsimist, ja seejärel pigistage kõvemini, kuni saavutate soovitud kiiruse.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679547

Arvustused

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5.0

5-st

278

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2

25/02/2024

Україна

Україна

Клієнтоорієнтовний підхід

Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!

Positiivsed omadused

Зручний, багато насадок в комлекті

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

25/02/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Має чудові функції

Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

19/06/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому

Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.