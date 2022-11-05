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Tootmine lõpetatud

Avance CollectionKannmikser

HR3652/00

4.9
| (191) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
50% parem segamistulemus*
Tänu ProBlend 6 3D tehnoloogiale, 1400-vatisele võimsusele ja pööretele kuni 35 000 p/min naudite just õige maitse ja tekstuuriga kreemjaid smuutisid. On tõestatud, et see inspireerib kasutajaid iga päev rohkem puu- ja juurvilju tarbima.
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Inspireerib 80% kasutajaid rohkem puu- ja juurvilju* tarbima

50% parem segamistulemus*

  • 1400 W

  • ProBlend 6 3D

  • 2-liitrise klaaskannuga

Võimas 1400 W mootor tagab suurepärased segamistulemused

Võimas 1400 W mootor tagab suurepärased segamistulemused

1400 W mootor segab puu- ja juurvilju paremini.

Täiustatud segamistehnoloogia ProBlend 6 3D

Täiustatud segamistehnoloogia ProBlend 6 3D

Smuuti koostisosade paremaks segamiseks töötasime välja ProBlend 6 3D tehnoloogia – nii vabastatakse puu- ja juurviljadest ning pähklitest rohkem toitaineid, mis saavad kehas hästi imenduda.

Kuni 35 000 p/min

Kuni 35 000 p/min

35 000 P/MIN tagab suurepärase segamistulemuse ja veelgi tervislikumad smuutid

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

191

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2

05/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Дуже гарний помічник

Влітку зробив покупку блендера. За цей час зарекомендував себе тільки з позитивної сторони. Зручний і простий у використанні, чудово підходить для приготування соків, пюре, коктейлів, паштетів. Просто миється, займає мало місця на кухні. Рекомендую до покупки.

Positiivsed omadused

Все прекрасно

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR3652/00 Блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR3652/00 Блендер

14/11/2021

Україна

Україна

Найкращий блендер

Цей блендер - найкращий із блендерів у своїй ніші. Він потужний і легко справляється з приготуванням смузі. З ним легко готуються пасти з горіхів, завдяки спеціальній конструкції ножів, маса виходить дуже однорідною. Дуже швидко можна приготувати живу лляну кашу і смузі . Мити легко і за лічені секунди(головне, не залишати надовго чашу після приготування смузі. Також допоможе при приготуванні рослинного молока(з насіння, горіхів), а також коктейлів :) Справляється навіть з вітграссом(паростками пшениці, з якого роблю цілющий напій) і ранок стає ще здоровішим! Щиро рекомендую саме цей блендер.

Positiivsed omadused

Надійний, потужний

Negatiivsed omadused

нема

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR3652/00 Блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR3652/00 Блендер

14/11/2021

Україна

Україна

Як я рада що його знайшла!

Рано чи пізно(краще рано) ти починаєш розуміти, що треба вести здоровий спосіб життя. Тому що це твоя відповідальність. І блендер Avance Collection HR3652/0 - одна з найкращих знахідок, яка допомогла мені у цьому. Практично кожного дня я користуюсь ним. Збити пюре з овочів, зробити смузі, змішати рідке тісто-кляр, приготувати хумус, або домашній урбеч - все під силу цій техніці. При чому, якщо потрібно збити гарячу суміш - це теж можливо, тому що чаша блендера з термоскла, що дуже зручно. Цей блендер з тієї категорії техніки - "візьмеш у руки і маєш річ" ))) Коли обирала модель, я дуже прискіпливо виписала собі пункти, які б мене задовільняли - скляна надійна чаша(яка з часом не мутніє, як пластикова), великий об'єм чаші, щоб легко очищати і мити, потужність приладу, максимальне подрібнення, щоб надійно тримався на кухонній поверхні. Ну, і щоб гарний вигляд мало) І от цей блендер - повністю закрив мої потреби)) Його плюсом також є те, що він збиває не тільки гарячі, але і заморожені продукти так само класно. Цей прилад має бути у кожній сім'ї, тому що він абсолютний чемпіон у категорії Ціна/Якість. Я всім, хто вагається, рекомендую його придбати, він буде служити вам довго :) І швидкий рецепт хумуса) Нут намочити на ніч, в достатній кількості води. На ранок відварити його до готовності, залишивши деяку кількість відвару. В чашу блендера скаладаєм відварений нут, за смаком - 2 зубчика часнику, паприку(можна копчену), сіль, кумин, а також 2-3 ст.л. тахіні(кунжутної пасти) Далі наш блендер робить вжжж-вжж.. І ми ласуєм божественно смачною поживною, корисною, натуральною закускою :) Смачного!

Positiivsed omadused

Потужний, надійний, чаша зі скла

Negatiivsed omadused

немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR3652/00 Блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR3652/00 Блендер

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Sõltumatud laboritestid võrreldes mudeliga Philips Avance HR2195

  2. Sõltumatu tarbijauuringute firma viis testi läbi Saksamaa ja Korea 100 tarbija hulgas, kes kasutasid toodet 4 nädala jooksul kodus