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1400 W
ProBlend 6 3D
2-liitrise klaaskannuga
1400 W mootor segab puu- ja juurvilju paremini.
Smuuti koostisosade paremaks segamiseks töötasime välja ProBlend 6 3D tehnoloogia – nii vabastatakse puu- ja juurviljadest ning pähklitest rohkem toitaineid, mis saavad kehas hästi imenduda.
35 000 P/MIN tagab suurepärase segamistulemuse ja veelgi tervislikumad smuutid
4.9
5-st
191
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Shoni1966
05/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Дуже гарний помічник
Влітку зробив покупку блендера. За цей час зарекомендував себе тільки з позитивної сторони. Зручний і простий у використанні, чудово підходить для приготування соків, пюре, коктейлів, паштетів. Просто миється, займає мало місця на кухні. Рекомендую до покупки.
Positiivsed omadused
Все прекрасно
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR3652/00 Блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR3652/00 Блендер
terehov
14/11/2021
Україна
Найкращий блендер
Цей блендер - найкращий із блендерів у своїй ніші. Він потужний і легко справляється з приготуванням смузі. З ним легко готуються пасти з горіхів, завдяки спеціальній конструкції ножів, маса виходить дуже однорідною. Дуже швидко можна приготувати живу лляну кашу і смузі . Мити легко і за лічені секунди(головне, не залишати надовго чашу після приготування смузі. Також допоможе при приготуванні рослинного молока(з насіння, горіхів), а також коктейлів :) Справляється навіть з вітграссом(паростками пшениці, з якого роблю цілющий напій) і ранок стає ще здоровішим! Щиро рекомендую саме цей блендер.
Positiivsed omadused
Надійний, потужний
Negatiivsed omadused
нема
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR3652/00 Блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR3652/00 Блендер
noperapon
14/11/2021
Україна
Як я рада що його знайшла!
Рано чи пізно(краще рано) ти починаєш розуміти, що треба вести здоровий спосіб життя. Тому що це твоя відповідальність. І блендер Avance Collection HR3652/0 - одна з найкращих знахідок, яка допомогла мені у цьому. Практично кожного дня я користуюсь ним. Збити пюре з овочів, зробити смузі, змішати рідке тісто-кляр, приготувати хумус, або домашній урбеч - все під силу цій техніці. При чому, якщо потрібно збити гарячу суміш - це теж можливо, тому що чаша блендера з термоскла, що дуже зручно. Цей блендер з тієї категорії техніки - "візьмеш у руки і маєш річ" ))) Коли обирала модель, я дуже прискіпливо виписала собі пункти, які б мене задовільняли - скляна надійна чаша(яка з часом не мутніє, як пластикова), великий об'єм чаші, щоб легко очищати і мити, потужність приладу, максимальне подрібнення, щоб надійно тримався на кухонній поверхні. Ну, і щоб гарний вигляд мало) І от цей блендер - повністю закрив мої потреби)) Його плюсом також є те, що він збиває не тільки гарячі, але і заморожені продукти так само класно. Цей прилад має бути у кожній сім'ї, тому що він абсолютний чемпіон у категорії Ціна/Якість. Я всім, хто вагається, рекомендую його придбати, він буде служити вам довго :) І швидкий рецепт хумуса) Нут намочити на ніч, в достатній кількості води. На ранок відварити його до готовності, залишивши деяку кількість відвару. В чашу блендера скаладаєм відварений нут, за смаком - 2 зубчика часнику, паприку(можна копчену), сіль, кумин, а також 2-3 ст.л. тахіні(кунжутної пасти) Далі наш блендер робить вжжж-вжж.. І ми ласуєм божественно смачною поживною, корисною, натуральною закускою :) Смачного!
Positiivsed omadused
Потужний, надійний, чаша зі скла
Negatiivsed omadused
немає
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Sõltumatud laboritestid võrreldes mudeliga Philips Avance HR2195
Sõltumatu tarbijauuringute firma viis testi läbi Saksamaa ja Korea 100 tarbija hulgas, kes kasutasid toodet 4 nädala jooksul kodus