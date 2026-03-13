10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Toidu ettevalmistamine
Kõik seeriad
Avance Collection Kannmikser
Tootmine lõpetatud
Tugi
HR3652/00
Mine e-poodi
Registreerige oma toode
Registreeri toode 90 päeva jooksul pärast ostu tegemist ja saa pikendatud garantii (võivad rakenduda tingimused).
UK Declaration of Conformity - English (US)
Consumer Care Book Philips Avance Collection Blender - English (US)
Kannmikseri kann
Kannmikseri nuga
Philipsi kannmikseri kann on mootoriüksuse külge lukustunud
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata