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  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks

Tootmine lõpetatud

5000 SeriesMikser

HR3750/00

5
| (40) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
Philipsi mikseriga saate oma perele maitsvaid ja õhulisi kooke ning leiba valmistada. Koonusekujuline mikserdamine tagab lühema vahustamisaja ja ühtlasema koogitaina. Selle võimas 450 W mootor muudab isegi kõige keerulisema taina valmistamise lihtsaks.
Kuva kõik eelised

Kuni 25% kiirem* tänu võimsale 450 W mootorile

Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks

  • 450 W

  • 5 kiirust ja turbo

  • Automaatne 3 l nõu

  • Kašmiirhall

Koonusekujuline vispel õhu maksimaalseks kaasamiseks

Koonusekujuline vispel õhu maksimaalseks kaasamiseks

Ainulaadne koonusekujuline vispel võimaldab õhku maksimaalselt kasutada, aidates kaasa õhulisema tekstuuriga kreemisema koogitaina valmistamisele

Laitmatu segamine iga taigna tegemiseks

Laitmatu segamine iga taigna tegemiseks

Parima segamistulemuse saavutamiseks on nõu kujundatud just vastavalt koonusekujulisele visplile.

450 W võimas mootor ka kõige tummisema taina valmistamiseks

450 W võimas mootor ka kõige tummisema taina valmistamiseks

Võimsa 450 W mootoriga on isegi kõige tummisema taina valmistamine lihtne.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

40

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

28/11/2021

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

набір функцій

Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер

11/11/2021

Україна

Україна

Ідеальне співвідношення ціни та якості

Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.

Positiivsed omadused

Якість, надійністт

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер

09/11/2021

Україна

Україна

Удобный в использовании

Самое главное, что мне нравиться в этом миксере - это то, что он экономит личное время. Помимо этого все детали надежно фиксируются и работа с ним очень комфортная.

Positiivsed omadused

Качественно собран, мощьный

Negatiivsed omadused

Немного шумный

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3750/00 Міксер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3750/00 Міксер

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. 4 munavalge vahustamisel eelkäijaga võrreldes