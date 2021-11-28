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Tootmine lõpetatud
450 W
5 kiirust ja turbo
Automaatne 3 l nõu
Kašmiirhall
Ainulaadne koonusekujuline vispel võimaldab õhku maksimaalselt kasutada, aidates kaasa õhulisema tekstuuriga kreemisema koogitaina valmistamisele
Parima segamistulemuse saavutamiseks on nõu kujundatud just vastavalt koonusekujulisele visplile.
Võimsa 450 W mootoriga on isegi kõige tummisema taina valmistamine lihtne.
5.0
5-st
40
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Яся Б
28/11/2021
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
набір функцій
Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Nazar2021
11/11/2021
Україна
Ідеальне співвідношення ціни та якості
Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.
Positiivsed omadused
Якість, надійністт
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Dmitriy)
09/11/2021
Україна
Удобный в использовании
Самое главное, что мне нравиться в этом миксере - это то, что он экономит личное время. Помимо этого все детали надежно фиксируются и работа с ним очень комфортная.
Positiivsed omadused
Качественно собран, мощьный
Negatiivsed omadused
Немного шумный
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3750/00 Міксер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3750/00 Міксер
4 munavalge vahustamisel eelkäijaga võrreldes