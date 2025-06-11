10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Toidu ettevalmistamine
Kõik seeriad
5000 Series Mikser
Tootmine lõpetatud
Tugi
HR3750/00
Mine e-poodi
Registreerige oma toode
Registreeri toode 90 päeva jooksul pärast ostu tegemist ja saa pikendatud garantii (võivad rakenduda tingimused).
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Mixer HR3750/00 - English (US)
Eco passport Philips Viva Collection Mixer HR3750/00 - English (US)
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata