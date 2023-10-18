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  • Segage, keerake, pressige mahla.
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  • Segage, keerake, pressige mahla.
  • Segage, keerake, pressige mahla.
  • Segage, keerake, pressige mahla.
  • Segage, keerake, pressige mahla.
  • Segage, keerake, pressige mahla.
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  • Segage, keerake, pressige mahla.
  • Segage, keerake, pressige mahla.
  • Segage, keerake, pressige mahla.
  • Segage, keerake, pressige mahla.

Flip&Juice™ kannmikserMahlapressimooduliga kiire kannmikser

HR3770/00

4.6
| (144) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Segage, keerake, pressige mahla.
Uus Philips Flip & Juice™ kannmikser revolutsioonilise kannudisaini ja integreeritud filtrisüsteemiga valmistab lisaks siidistele smuutidele ja rikkalikele pähklivõidele ka nii selgeid kui ka viljalihaga mahlu. Eriti lai tekstuurivalik meeldib teie perele.
Kuva kõik eelised

Selge või viljalihaga mahl Flip & Juice™ tehnoloogia abil

Segage, keerake, pressige mahla.

  • Flip&Juice™ tehnoloogia

  • Programmide kiirvalimine

  • 2L mahutavus

  • Programmide kiirvalimine

  • Kiirpuhastusprogramm

Selged ja viljalihaga mahlad Flip&Juice™ tehnoloogia abil

Selged ja viljalihaga mahlad Flip&Juice™ tehnoloogia abil

Uus Philipsi Flip & Juice kannmikser on meie esimene mahlapressimooduliga kiire kannmikser. Tänu revolutsioonilisele kannudisainile ja integreeritud filtrile saate joogi tekstuuri kohandada just selliseks, nagu teie pere eelistab. Meie kõige täiuslikum mikser pakub kõige laiemat valikut siidistest smuutidest kuni selgete või viljalihaga mahladeni. See lahendus ühendab segamise ja mahla pressimise ühte seadmesse ja hoiab niimoodi köögis ruumi kokku.

ProBlend Ultra tehnoloogia

ProBlend Ultra tehnoloogia

ProBlend Ultra tehnoloogia ühendab kolm funktsiooni, mis on kohandatud täiuslikult koos töötama ülima maitse ja tekstuuri heaks täpselt nii, nagu teile just parajasti meeldib.

ProBlend Ultra kann suunab koostisained tagasi voogu

ProBlend Ultra kann suunab koostisained tagasi voogu

ProBlend Ultra kann on valmistatud unikaalsete soontega, mis suunavad koostisained pidevalt tagasi segamisvoogu, nii et kõik koostisained on optimaalse tulemuse saamiseks tiiviknugade piirkonnas tagasi

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

144

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

3

18/10/2023

Eesti

Eesti

Uus mugav ja hea

Väga uuendusliku välimusega,lihtne kasutada,kinnitub hästi laua külge(töötades vaid veidi väriseb,ei mingit libisemist). Purustab joogi valmis,ainult võta ja keera kork peale ning mine(juhul kui tahad kaasa võtta).Eelseaded on ka pärishästi valitud,toimivad tulemuslikult.Tore oli avastada pesuprogramm(vähemalt suurema sodi peseb lahti ise). Kui otsida miinuseid võib olla veidi lärmakas,klaaskann mõjub ootamatult raskena(klaasist ju). Minu jaoks uuenduslik ja mugav seade.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips kiire kannmikser 7000 HR3760/10 Kiire kannmikser

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips kiire kannmikser 7000 HR3760/10 Kiire kannmikser

21/04/2025

Lietuva

Lietuva

Lengva priežiūra

Gaunasi puikūs kokteiliai, trintos sriubos, padažai. Modernus dizainas. Patiko kad kojelės prisisiurbia stipriai ir saugiai prie stalviršio, tad mikseris tikrai nepabėgs:) Ir valymas yra variantas ne tik indaplovėj, bet ir įpylus vandens į talpą paleisti savaiminio valymo funkciją.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HR3760/01 Greitaeigis maišytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HR3760/01 Greitaeigis maišytuvas

30/12/2024

Lietuva

Lietuva

Tobulas sprendimas

Puikus prietaisas, neužema daug vietos, veikia su apps, greitai valosi ir turi daug programų.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.