TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Flip&Juice™ kannmikser Mahlapressimooduliga kiire kannmikser

Tugi

Flip&Juice™ kannmikserMahlapressimooduliga kiire kannmikser

HR3770/00

Flip&Juice™ kannmikser Mahlapressimooduliga kiire kannmikser

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail, 208.6 kB
  • 24 March 2026

3000 089 0490 2_HR3770_EU9_2-1_UM DFU

  • PDF fail, 17.6 MB
  • 13 March 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata