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  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
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Tootmine lõpetatud

Daily CollectionKöögikombain

HR7628/00

4.6

| (25) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Suurim valik retsepte, minimaalne vaev

Sellel Philipsi Daily kollektsiooni köögikombainil on kompaktne disain, 2,1 l kauss, 1,75 l kannmikser ja hulk suure jõudlusega tarvikuid. Maitsva koduse toidu valmistamine pole kunagi lihtsam olnud!

Kuva kõik eelised

Valmistage ise leiba, kooke, jooke ja muud

Suurim valik retsepte, minimaalne vaev

  • 650 W

  • Kompaktne kaks ühes komplekt

  • 2,1 l nõu

  • Tarvikud enam kui 25 ülesande jaoks

PowerChopi tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

PowerChopi tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

PowerChopi tehnoloogia on kombinatsioon lõiketera kujust, lõikenurgast ja sisemisest nõust, mis tagab parima hakkimistulemuse nii pehmete kui ka kõvade koostisosade puhul. See sobib ideaalselt ka püreede valmistamiseks või koogitaina segamiseks!

Purunemiskindel kann intensiivseks kasutamiseks

Purunemiskindel kann intensiivseks kasutamiseks

1,75-liitrises purunemiskindlas kannus saab korraga valmistada 1 liitri jooki ehk kuni 5 portsjonit smuutit.

Kuna kannu keskel ei ole võlli, ei teki ka pritsmeid

Kuna kannu keskel ei ole võlli, ei teki ka pritsmeid

Erinevalt odavamatest köögikombainidest pole sellel Philipsi köögikombainil nõu keskel avatud sisekäiku. See tähendab, et supid ja teised vedelikud ei saa nõu keskelt lekkida, mis hoiab köögikombaini ja -kapi puhtana. See muudab ka seadme kokkupanemise lihtsamaks - lihtsalt kinnitage tarvikuhoidik kinnitusliitmike abil nõus oma kohale.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-961301
  • Award image VRS_AWARD-961310

Arvustused

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4.6

5-st

25

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

1

20/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Swietny. Polecam.

Szybki, zgrabny, cichy i w ogole super :) Same zalety.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

04/06/2014

Polska

Polska

Produkt o bardzo dużej ilości funkcji

Produkt godny polecenia, bardzo dużo przydatnych akcesoriów oraz funkcji.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

02/01/2022

Magyarország

Magyarország

Kinnitatud ostja

Kiváló

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Mindent tud ami kell (aprít, darál, turmixol). Tökéletesen teszi a dolgát, nagy segítség a konyhában.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.