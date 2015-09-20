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Sellel Philipsi Daily kollektsiooni köögikombainil on kompaktne disain, 2,1 l kauss, 1,75 l kannmikser ja hulk suure jõudlusega tarvikuid. Maitsva koduse toidu valmistamine pole kunagi lihtsam olnud!
650 W
Kompaktne kaks ühes komplekt
2,1 l nõu
Tarvikud enam kui 25 ülesande jaoks
PowerChopi tehnoloogia on kombinatsioon lõiketera kujust, lõikenurgast ja sisemisest nõust, mis tagab parima hakkimistulemuse nii pehmete kui ka kõvade koostisosade puhul. See sobib ideaalselt ka püreede valmistamiseks või koogitaina segamiseks!
1,75-liitrises purunemiskindlas kannus saab korraga valmistada 1 liitri jooki ehk kuni 5 portsjonit smuutit.
Erinevalt odavamatest köögikombainidest pole sellel Philipsi köögikombainil nõu keskel avatud sisekäiku. See tähendab, et supid ja teised vedelikud ei saa nõu keskelt lekkida, mis hoiab köögikombaini ja -kapi puhtana. See muudab ka seadme kokkupanemise lihtsamaks - lihtsalt kinnitage tarvikuhoidik kinnitusliitmike abil nõus oma kohale.
Auhinnad
4.6
5-st
25
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ala05
20/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Swietny. Polecam.
Szybki, zgrabny, cichy i w ogole super :) Same zalety.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Marcin81
04/06/2014
Polska
Produkt o bardzo dużej ilości funkcji
Produkt godny polecenia, bardzo dużo przydatnych akcesoriów oraz funkcji.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Ervino
02/01/2022
Magyarország
Kinnitatud ostja
Kiváló
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Mindent tud ami kell (aprít, darál, turmixol). Tökéletesen teszi a dolgát, nagy segítség a konyhában.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép