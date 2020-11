Kuna kannu keskel ei ole võlli, ei teki ka pritsmeid

Erinevalt odavamatest köögikombainidest pole sellel Philipsi köögikombainil nõu keskel avatud sisekäiku. See tähendab, et supid ja teised vedelikud ei saa nõu keskelt lekkida, mis hoiab köögikombaini ja -kapi puhtana. See muudab ka seadme kokkupanemise lihtsamaks - lihtsalt kinnitage tarvikuhoidik kinnitusliitmike abil nõus oma kohale.