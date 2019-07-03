TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu

Tootmine lõpetatud

Köögikombain

HR7740/80

5

| (1) Arvustus

Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu

Philipsi uus köögikombain on pääsmeks kiirele toiduvalmistamisele. Ainulaadse Click&Go süsteemiga saab seda sekunditega kokku panna ja lahti võtta, aga ka lukustada nõu igas asendis ohutult aluse külge.

Kuva kõik eelised

Kiire kokkupanek Click&Go süsteemiga

Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu

31 functions

Click&Go tüüpi paigaldamis- ja lahtivõtmissüsteem

Click&Go tüüpi paigaldamis- ja lahtivõtmissüsteem

Click&Go süsteemiga toimub kokkupanemine ja lahtivõtmine sekundite jooksul. Paigaldage nõu suvalisse asendisse, sulgege kaas ja ainult vajutage nupule.

Lihtsad ikoonid

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

1

Arvustus

4
3
2
1

03/07/2019

Україна

Україна

Комбайн просто супер

Це знахідка для любої господині. Прекрасно справляєть з усіма завданнями

See arvustus tehti tootele HR7740/80 Кухонний комбайн

See arvustus tehti tootele HR7740/80 Кухонний комбайн

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.