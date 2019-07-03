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Tootmine lõpetatud
HR7740/80
Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
Philipsi uus köögikombain on pääsmeks kiirele toiduvalmistamisele. Ainulaadse Click&Go süsteemiga saab seda sekunditega kokku panna ja lahti võtta, aga ka lukustada nõu igas asendis ohutult aluse külge.
Click&Go süsteemiga toimub kokkupanemine ja lahtivõtmine sekundite jooksul. Paigaldage nõu suvalisse asendisse, sulgege kaas ja ainult vajutage nupule.
5.0
5-st
1
Arvustus
Аллочка
03/07/2019
Україна
Комбайн просто супер
Це знахідка для любої господині. Прекрасно справляєть з усіма завданнями
See arvustus tehti tootele HR7740/80 Кухонний комбайн
See arvustus tehti tootele HR7740/80 Кухонний комбайн