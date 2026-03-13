TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Köögikombain

Tootmine lõpetatud

Tugi

Köögikombain

HR7740/80

Köögikombain

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Food processor

  • PDF fail, 27.5 MB
  • 13 March 2026

Philipsi uus köögikombain on pääsmeks kiirele toiduvalmistamisele. Ainulaadse Click&Go süsteemiga saab seda sekunditega kokku panna ja lahti võtta, aga ka lukustada nõu igas asendis ohutult aluse külge.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata