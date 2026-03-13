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Köögikombain
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HR7740/80
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User Manual Philips Food processor
Philipsi uus köögikombain on pääsmeks kiirele toiduvalmistamisele. Ainulaadse Click&Go süsteemiga saab seda sekunditega kokku panna ja lahti võtta, aga ka lukustada nõu igas asendis ohutult aluse külge.
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