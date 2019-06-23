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  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu

Tootmine lõpetatud

Köögikombain

HR7745/80

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu

Philipsi uus köögikombain on pääsmeks kiirele toiduvalmistamisele. Ainulaadse Click&Go süsteemiga saab seda sekunditega kokku panna ja lahti võtta, aga ka lukustada nõu igas asendis ohutult aluse külge.

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Kiire kokkupanek Click&Go süsteemiga

Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu

33 funktsiooni

Click&Go tüüpi paigaldamis- ja lahtivõtmissüsteem

Click&Go tüüpi paigaldamis- ja lahtivõtmissüsteem

Click&Go süsteemiga toimub kokkupanemine ja lahtivõtmine sekundite jooksul. Paigaldage nõu suvalisse asendisse, sulgege kaas ja ainult vajutage nupule.

Lihtsad ikoonid

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

23/06/2019

Україна

Україна

Користуємось із задоволенням вже довгий час

Купили перший в житті комбайн ще у 2006 році. Вибрали саме цю модель. І не пошкодували. Із задоволенням користуємось вже майже 13 років. Ніяких проблем у використанні не виникло за цей час. Найчастіше застосовуємо блендер (міксер) для приготування холодних напоїв із морозивом та фруктами, або овочеві поживні коктейлі. Мама влітку та восени активно готує салати та консервацію на зиму. Подобається, що за короткий час можна швидко подрібнити, приготувати, обробити необхідну кількість продуктів. А потім легко очистити та помити кувшин або чашу. Також не маємо проблем із зберіганням комбайну та його дрібних частин завдяки зручному контейнеру та захисним кришкам.

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01/04/2019

Україна

Україна

Я рекомендую цей продукт,він незамінний помічник на кухні для кожної господині.

Це мій СУПЕР-помічник на кухні.Майже 11 років він мені допомагає на кухні,і жодного разу не був у ремонті.Користуюсь усіма функціями комбайну,всі функції потрібні,нічого зайвого.Дуже задоволена ,що в мене є такий ЧУДО-КОМБАЙН.

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12/09/2018

Україна

Україна

чудовий помічник на кухні

Прекрасна машина, незамінний помічник під час приготування їжі, консервації, випічці і взагалі на кухні любої господині!

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