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Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
Philipsi uus köögikombain on pääsmeks kiirele toiduvalmistamisele. Ainulaadse Click&Go süsteemiga saab seda sekunditega kokku panna ja lahti võtta, aga ka lukustada nõu igas asendis ohutult aluse külge.
Click&Go süsteemiga toimub kokkupanemine ja lahtivõtmine sekundite jooksul. Paigaldage nõu suvalisse asendisse, sulgege kaas ja ainult vajutage nupule.
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soovitab seda toodet
Dariasch
23/06/2019
Україна
Користуємось із задоволенням вже довгий час
Купили перший в житті комбайн ще у 2006 році. Вибрали саме цю модель. І не пошкодували. Із задоволенням користуємось вже майже 13 років. Ніяких проблем у використанні не виникло за цей час. Найчастіше застосовуємо блендер (міксер) для приготування холодних напоїв із морозивом та фруктами, або овочеві поживні коктейлі. Мама влітку та восени активно готує салати та консервацію на зиму. Подобається, що за короткий час можна швидко подрібнити, приготувати, обробити необхідну кількість продуктів. А потім легко очистити та помити кувшин або чашу. Також не маємо проблем із зберіганням комбайну та його дрібних частин завдяки зручному контейнеру та захисним кришкам.
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Elena0412
01/04/2019
Україна
Я рекомендую цей продукт,він незамінний помічник на кухні для кожної господині.
Це мій СУПЕР-помічник на кухні.Майже 11 років він мені допомагає на кухні,і жодного разу не був у ремонті.Користуюсь усіма функціями комбайну,всі функції потрібні,нічого зайвого.Дуже задоволена ,що в мене є такий ЧУДО-КОМБАЙН.
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See arvustus tehti tootele HR7745/80 Кухонний комбайн
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Оксана030
12/09/2018
Україна
чудовий помічник на кухні
Прекрасна машина, незамінний помічник під час приготування їжі, консервації, випічці і взагалі на кухні любої господині!
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See arvustus tehti tootele HR7745/80 Кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR7745/80 Кухонний комбайн