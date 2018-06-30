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Tootmine lõpetatud
Võimas heli igale telerile
HTL5140 on üliõhuke Soundbar kõlar, mille maksimaalne väljundvõimsus on 320 W. Kvaliteetne metallviimistlus muudab kõlari stiilseks ning lisaks on seda võimalik paigutada nii seinale kui ka lauale. HDMI ARC, üks HDMI-sisend videote jaoks ja Bluetooth® aptX® ja AAC-ga muusika juhtmevabaks voogedastamiseks.
2.1 CH juhtmevaba basskõlar
Bluetooth® aptX, AAC ja NFC
1 HDMI-sisend ja HDMI-väljund (ARC)
320 W
Kaks draiverit, millest mõlemas on 4 basskõlarit ja 2 kõrgsageduskõlarit, hoides heli ideaalselt tasakaalus. Tervikuna on nende väljundvõisus 320 W, mis on samaväärne kui võimsad bassihelid 17 l basskõlarikastist.
Kõrgsageduskõlarites kasutatav ainulaadne Mylari materjal tagab suurepärase eraldusvõimega heli. Kogu kõrgsagedusvahemike taasesitus on ideaalselt täpne, nii et muusika ärkab ellu ja filmid kõlavad elutruult. Kahesuunalise disaini olulise elemendina täiendab kõrgsageduskõlar kõrgsagedusi, tänu millele saavutatakse koos bassikõlariga ruumikam ja täpsem helipilt. Tänu paremale selgusele on kõik muusika elemendid eristatavad. Kuulake eraldiseisvaid muusikariistu, selgemaid vokaale ja nautige värskendavalt detailset muusikat.
4.5
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
TomekStep
30/06/2018
Polska
Dźwięk jednak robi różnicę
Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.
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See arvustus tehti tootele HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
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See arvustus tehti tootele HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
seba0
15/07/2015
Polska
udany zakup
Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.
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See arvustus tehti tootele HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Andy
06/01/2016
Eesti
Kinnitatud ostja
Toode on üllatavalt hea!
Õhukeses disainis hämmastavalt võimas heli!Surround mõjub kuidagi eriti võimsalt!
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See arvustus tehti tootele HTL5140B SoundBari kõlar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTL5140B SoundBari kõlar