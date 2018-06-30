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Tootmine lõpetatud

SoundBari kõlar

HTL5140B/12

4.5

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Võimas heli igale telerile

HTL5140 on üliõhuke Soundbar kõlar, mille maksimaalne väljundvõimsus on 320 W. Kvaliteetne metallviimistlus muudab kõlari stiilseks ning lisaks on seda võimalik paigutada nii seinale kui ka lauale. HDMI ARC, üks HDMI-sisend videote jaoks ja Bluetooth® aptX® ja AAC-ga muusika juhtmevabaks voogedastamiseks.

Kuva kõik eelised

juhtmevaba basskõlariga

Võimas heli igale telerile

  • 2.1 CH juhtmevaba basskõlar

  • Bluetooth® aptX, AAC ja NFC

  • 1 HDMI-sisend ja HDMI-väljund (ARC)

  • 320 W

HDMI ARC tagab juurdepääsu kogu telerist tulevale helile

Võimas 320 W heliväljund

Võimas 320 W heliväljund

Kaks draiverit, millest mõlemas on 4 basskõlarit ja 2 kõrgsageduskõlarit, hoides heli ideaalselt tasakaalus. Tervikuna on nende väljundvõisus 320 W, mis on samaväärne kui võimsad bassihelid 17 l basskõlarikastist.

Mylari materjalist kõrgsageduskõlar tekitab kõrge eraldusvõimega heli

Kõrgsageduskõlarites kasutatav ainulaadne Mylari materjal tagab suurepärase eraldusvõimega heli. Kogu kõrgsagedusvahemike taasesitus on ideaalselt täpne, nii et muusika ärkab ellu ja filmid kõlavad elutruult. Kahesuunalise disaini olulise elemendina täiendab kõrgsageduskõlar kõrgsagedusi, tänu millele saavutatakse koos bassikõlariga ruumikam ja täpsem helipilt. Tänu paremale selgusele on kõik muusika elemendid eristatavad. Kuulake eraldiseisvaid muusikariistu, selgemaid vokaale ja nautige värskendavalt detailset muusikat.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

30/06/2018

Polska

Polska

Dźwięk jednak robi różnicę

Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.

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See arvustus tehti tootele HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

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See arvustus tehti tootele HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

15/07/2015

Polska

Polska

udany zakup

Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.

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See arvustus tehti tootele HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

06/01/2016

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Toode on üllatavalt hea!

Õhukeses disainis hämmastavalt võimas heli!Surround mõjub kuidagi eriti võimsalt!

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See arvustus tehti tootele HTL5140B SoundBari kõlar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTL5140B SoundBari kõlar

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.