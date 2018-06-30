Võimas heli igale telerile

HTL5140 on üliõhuke Soundbar kõlar, mille maksimaalne väljundvõimsus on 320 W. Kvaliteetne metallviimistlus muudab kõlari stiilseks ning lisaks on seda võimalik paigutada nii seinale kui ka lauale. HDMI ARC, üks HDMI-sisend videote jaoks ja Bluetooth® aptX® ja AAC-ga muusika juhtmevabaks voogedastamiseks.