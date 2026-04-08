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  • Hambavahede puhastaja otsak igapäevaseks puhastamiseks
  • Hambavahede puhastaja otsak igapäevaseks puhastamiseks
  • Hambavahede puhastaja otsak igapäevaseks puhastamiseks
  • Hambavahede puhastaja otsak igapäevaseks puhastamiseks
  • Hambavahede puhastaja otsak igapäevaseks puhastamiseks
  • Hambavahede puhastaja otsak igapäevaseks puhastamiseks
  • Hambavahede puhastaja otsak igapäevaseks puhastamiseks
  • Hambavahede puhastaja otsak igapäevaseks puhastamiseks
  • Hambavahede puhastaja otsak igapäevaseks puhastamiseks
  • Hambavahede puhastaja otsak igapäevaseks puhastamiseks
  • Hambavahede puhastaja otsak igapäevaseks puhastamiseks
  • Hambavahede puhastaja otsak igapäevaseks puhastamiseks

Philips Sonicare F1 Standard nozzleHambavahede puhastaja otsak

HX3042/00

5
| (15) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Hambavahede puhastaja otsak igapäevaseks puhastamiseks
Regulaarseks puhastuseks kasutage tavalist otsakut. See kasutab katu eemaldamiseks ja hammaste vahelt põhjalikult puhastamiseks ühte veejuga.
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Eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% hambakatust*

Hambavahede puhastaja otsak igapäevaseks puhastamiseks

  • Eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% hambakatust*

  • Igapäevaseks puhastamiseks

  • 2 otsakut

  • Ühilduvad ainult seadmega Philips Sonicare Power Flosser

Standardotsak, mis on ideaalne hammaste vahelt puhastamiseks

Standardotsak, mis on ideaalne hammaste vahelt puhastamiseks

Ühe joaga standardotsak on ideaalne hammaste vahelt ja igemejoonelt raskesti eemaldatavate jääkide vastu.

360° pööratav raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks

360° pööratav raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks

Otsakut saab kuni 360 kraadi pöörata, et pääseda raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, nagu suu tagumine osa.

Loodud igapäevaseks kasutamiseks

Loodud igapäevaseks kasutamiseks

Soovi korral otsakute vahetamine või asendamine ei saaks olla lihtsam. Piisab vaid ühest kiirest klõpsust sisse või välja. Hea hügieeni tagamiseks vahetage hambavahede puhastaja otsakuid iga kuue kuu tagant välja.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

15

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Якісні

Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.

See arvustus tehti tootele Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

See arvustus tehti tootele Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

08/04/2026

Україна

Україна

Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.

See arvustus tehti tootele Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

See arvustus tehti tootele Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

07/04/2026

Україна

Україна

Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.