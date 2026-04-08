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HX3826/24
HX991B
HX3886/43
HX991W
HX3886/41
HX3826/31
HX3826/33
HX3911/40
Eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% hambakatust*
Igapäevaseks puhastamiseks
2 otsakut
Ühilduvad ainult seadmega Philips Sonicare Power Flosser
Ühe joaga standardotsak on ideaalne hammaste vahelt ja igemejoonelt raskesti eemaldatavate jääkide vastu.
Otsakut saab kuni 360 kraadi pöörata, et pääseda raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, nagu suu tagumine osa.
Soovi korral otsakute vahetamine või asendamine ei saaks olla lihtsam. Piisab vaid ühest kiirest klõpsust sisse või välja. Hea hügieeni tagamiseks vahetage hambavahede puhastaja otsakuid iga kuue kuu tagant välja.
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Auhinnad
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soovitab seda toodet
Іnesa13
08/04/2026
Україна
Kampaania osa
Якісні
Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.
See arvustus tehti tootele Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
See arvustus tehti tootele Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Lllllll6191818
08/04/2026
Україна
Kampaania osa
Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.
See arvustus tehti tootele Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
See arvustus tehti tootele Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Maks7788
07/04/2026
Україна
Kampaania osa
Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard