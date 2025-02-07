Olen olnud terve elu väga halb niiditaja, sest see on aeganõudev ja ebamugav ning tihti kippusin endale haiget tegema. Selle flosseriga on töö kiire, efektiivne ja tulemus on super. Lisaks kogu protsess on väga mugav nii tunde kui ka tegemise poolest. Kindlasti üksi parimaid investeeringuid mida teinud olen.