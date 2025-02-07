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Quad Stream tehnoloogia
Juhendav Pulse Wave tehnoloogia
Kuni 2 korda tõhusam hambakatu eemaldamisel kui hambavahede harjamine**
2 režiimi ja 3 intensiivsust
40 päeva vastupidav aku****
Ainulaadne X-kujuline Quad Stream otsik eraldab voolu neljaks veejoaks, mis katavad rohkem hammaste ja igemejoone vahelist ala. Õrnad, kuid tõhusad veejoad on täpse nurga all, et jõuda kohtadesse, kuhu harjamine üksi ei ulatu, st otse igemetaskutesse 6 mm igemepiirist allpool, kus võib pesitseda hambakatt, eemaldades kuni 99% hambakatust õrnalt ja lihtsalt*.
Kliiniliselt tõestatud suurepärane igemete tervis Quad Stream tehnoloogiaga. Sonicare’i juhtmevaba Power Flosser 3000 on hambakatu eemaldamisel kuni kaks korda tõhusam kui hambavahede harjamine**. Parandab igemete tervist kõigest kahe nädalaga**.
Lihtsalt täidetav eemaldatav 250 ml veepaak sisaldab piisavalt vett täielikuks 60-sekundiliseks seansiks ja sügavpuhastusrežiimis isegi 90 sekundiks. Pole vaja jätta pooleli ega uuesti täita. Paagi täitmiseks lihtsalt keerake seda eemaldamiseks või täidke paaki külgluugi kaudu. Pärast kasutust jätke ava lahti, et lihtsustada kuivamist.
4.5
5-st
170
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Kerda
07/02/2025
Eesti
Vajalik abivahend täiusliku tulemuse saavutamisel
Arvasin, et ideaalseks hambapesuks piisab Philipsi elektrilisest hambaharjast. Kuni võtsin Power Floss hambavahede puhastaja kasutusele ja mõistsin, et saab veel täiuslikuma tulemuse. Toode on kiire, lihtsasti kasutatav ja super mugav!
Positiivsed omadused
Kiire, tõhus, mugav!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Juhtmeta Power Flosser 3000 HX3826/33 Hambavahede puhastaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Juhtmeta Power Flosser 3000 HX3826/33 Hambavahede puhastaja
lambanahk
18/12/2024
Eesti
Nii kiire ja mugav
Palju mugavam ja kiirem kui niiditamine. Hambavahed saab väga edukalt puhtaks.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Juhtmeta Power Flosser 3000 HX3826/31 Hambavahede puhastaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Juhtmeta Power Flosser 3000 HX3826/31 Hambavahede puhastaja
Merks123
09/07/2024
Eesti
Tõeline abimees
Olen olnud terve elu väga halb niiditaja, sest see on aeganõudev ja ebamugav ning tihti kippusin endale haiget tegema. Selle flosseriga on töö kiire, efektiivne ja tulemus on super. Lisaks kogu protsess on väga mugav nii tunde kui ka tegemise poolest. Kindlasti üksi parimaid investeeringuid mida teinud olen.
Positiivsed omadused
Kiire, efektiivne, mugav
Negatiivsed omadused
Vajab alguses harjumist
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Juhtmeta Power Flosser 3000 HX3826/31 Hambavahede puhastaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Juhtmeta Power Flosser 3000 HX3826/31 Hambavahede puhastaja
Laboratoorses uuringus, Quad Stream otsik kuni 6 mm igemetaskutes
Ameerika Ühendriikide uuring 372 katsealusega, 2022
sügavpuhastusrežiimis
põhinedes 1-minutilisel hambavahede puhastamise seansil päevas
in vitro uuringus, tegelikud tulemused võivad erineda
vs klassikaline joaotsak, laboratoorses uuringus, reaalsed tulemused võivad erineda
sügavpuhastusrežiimis