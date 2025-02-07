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  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
  • QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise

Philips Sonicare Juhtmeta Power Flosser 3000Hambavahede puhastaja

HX3826/33

4.5
| (170) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet
QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise
Nautige täielikku hooldust Philips Sonicare’i 3000 seeria juhtmevaba hambavahede puhastajaga. Quad Stream-tehnoloogia parandab igemete tervist kahe nädalaga. See puhastab sügavalt hammaste vahelt ja igemetaskutest, eemaldades kuni 99% hambakatust, olles samal ajal õrn igemete vastu*.
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30-päevane raha tagasi garantii

1 aasta lisagarantii

Eemaldab töödeldavas alas kuni 99% hambakatust*

QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise

  • Quad Stream tehnoloogia

  • Juhendav Pulse Wave tehnoloogia

  • Kuni 2 korda tõhusam hambakatu eemaldamisel kui hambavahede harjamine**

  • 2 režiimi ja 3 intensiivsust

  • 40 päeva vastupidav aku****

Quad Steam tehnoloogia kiiremaks ja tõhusamaks puhastamiseks

Quad Steam tehnoloogia kiiremaks ja tõhusamaks puhastamiseks

Ainulaadne X-kujuline Quad Stream otsik eraldab voolu neljaks veejoaks, mis katavad rohkem hammaste ja igemejoone vahelist ala. Õrnad, kuid tõhusad veejoad on täpse nurga all, et jõuda kohtadesse, kuhu harjamine üksi ei ulatu, st otse igemetaskutesse 6 mm igemepiirist allpool, kus võib pesitseda hambakatt, eemaldades kuni 99% hambakatust õrnalt ja lihtsalt*.

Kuni kaks korda tõhusam hambakatu eemaldamisel**

Kuni kaks korda tõhusam hambakatu eemaldamisel**

Kliiniliselt tõestatud suurepärane igemete tervis Quad Stream tehnoloogiaga. Sonicare’i juhtmevaba Power Flosser 3000 on hambakatu eemaldamisel kuni kaks korda tõhusam kui hambavahede harjamine**. Parandab igemete tervist kõigest kahe nädalaga**.

Lihtsalt täidetav 250 ml veepaak täielikuks puhastamiseks 60 sekundiga***

Lihtsalt täidetav 250 ml veepaak täielikuks puhastamiseks 60 sekundiga***

Lihtsalt täidetav eemaldatav 250 ml veepaak sisaldab piisavalt vett täielikuks 60-sekundiliseks seansiks ja sügavpuhastusrežiimis isegi 90 sekundiks. Pole vaja jätta pooleli ega uuesti täita. Paagi täitmiseks lihtsalt keerake seda eemaldamiseks või täidke paaki külgluugi kaudu. Pärast kasutust jätke ava lahti, et lihtsustada kuivamist.

Tehnilised andmed

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4.5

5-st

170

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

07/02/2025

Eesti

Eesti

Vajalik abivahend täiusliku tulemuse saavutamisel

Arvasin, et ideaalseks hambapesuks piisab Philipsi elektrilisest hambaharjast. Kuni võtsin Power Floss hambavahede puhastaja kasutusele ja mõistsin, et saab veel täiuslikuma tulemuse. Toode on kiire, lihtsasti kasutatav ja super mugav!

Positiivsed omadused

Kiire, tõhus, mugav!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Juhtmeta Power Flosser 3000 HX3826/33 Hambavahede puhastaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Juhtmeta Power Flosser 3000 HX3826/33 Hambavahede puhastaja

18/12/2024

Eesti

Eesti

Nii kiire ja mugav

Palju mugavam ja kiirem kui niiditamine. Hambavahed saab väga edukalt puhtaks.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Juhtmeta Power Flosser 3000 HX3826/31 Hambavahede puhastaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Juhtmeta Power Flosser 3000 HX3826/31 Hambavahede puhastaja

09/07/2024

Eesti

Eesti

Tõeline abimees

Olen olnud terve elu väga halb niiditaja, sest see on aeganõudev ja ebamugav ning tihti kippusin endale haiget tegema. Selle flosseriga on töö kiire, efektiivne ja tulemus on super. Lisaks kogu protsess on väga mugav nii tunde kui ka tegemise poolest. Kindlasti üksi parimaid investeeringuid mida teinud olen.

Positiivsed omadused

Kiire, efektiivne, mugav

Negatiivsed omadused

Vajab alguses harjumist

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Juhtmeta Power Flosser 3000 HX3826/31 Hambavahede puhastaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Juhtmeta Power Flosser 3000 HX3826/31 Hambavahede puhastaja

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Lahtiütlused

  1. Laboratoorses uuringus, Quad Stream otsik kuni 6 mm igemetaskutes

  2. Ameerika Ühendriikide uuring 372 katsealusega, 2022

  3. sügavpuhastusrežiimis

  4. põhinedes 1-minutilisel hambavahede puhastamise seansil päevas

  5. in vitro uuringus, tegelikud tulemused võivad erineda

  6. vs klassikaline joaotsak, laboratoorses uuringus, reaalsed tulemused võivad erineda

  7. sügavpuhastusrežiimis