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  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
  • Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard ja Comfort

HX3072/00

4.7
| (201) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine
Kogege kiiret ja tõhusat hambavahede puhastust nende Philips Sonicare Compact Flosseri otsakutega. Standard otsak pakub võimsat puhastust hammaste vahel. Comfort otsak aga oma pehme otsaga on disainitud tundlikele igemetele.
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Eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% hambakatust*

Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine

Põhjalik hambavahede puhastamine iga päev

Põhjalik hambavahede puhastamine iga päev

N1 tavaline otsak sobib ideaalselt universaalseks igapäevaseks puhastamiseks, sest see eemaldab hammaste vahelt tõhusalt hambakattu ja toidujäätmeid.

Tundlikele hammaste vahelt ja igemete puhastamiseks

Tundlikele hammaste vahelt ja igemete puhastamiseks

N2 Comfort otsakul on pehme ots, mis on valmistatud spetsiaalselt tundlike hammaste ja igemete jaoks ilma hambakatu eemaldamises järeleandmisi tegemata.

Loodud igapäevaseks lihtsaks kasutamiseks

Loodud igapäevaseks lihtsaks kasutamiseks

Soovi korral otsakute vahetamine või asendamine ei saaks olla lihtsam. Piisab vaid ühest kiirest klõpsust sisse või välja. Hea hügieeni tagamiseks vahetage hambavahede puhastaja otsakuid iga kuue kuu tagant välja.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

201

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

18/03/2024

Eesti

Eesti

Survepesu

Vàga hea toode, et hammaste vahelt toidujààgid kàtte saada.

Positiivsed omadused

Mugav kasutada

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja

25/10/2023

Eesti

Eesti

Hea alternatiiv niiditamisele

Olin selle toote osas alguses veidi skeptiline, kuna olen üldiselt usin niiditaja. Powerflosserile võimalust andes aga tundsin kui palju põhjalikumalt ta puhastab kui hambaniidiga ja kui palju värskem tunne hiljem suus on. Olen igati rahul.

Positiivsed omadused

Kiire ja efektiivne hambavahele puhastaja.

Negatiivsed omadused

Veidi suur reisimiseks.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja

04/04/2023

Eesti

Eesti

Breketite päästja

Mina soetasin peale breketite paigaldust. Võtab alguses aega, et kätte saada kasutamist. Vannitoa lagi ja peegel said päris märjaks. Aga kui tunnetus käes, siis ilma selleta enam puhta suu tunnet kätte ei saa. Soovitan 100%

Positiivsed omadused

Ilma niiti kasutamata puhas suu

Negatiivsed omadused

Pritsib

See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja

See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja

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