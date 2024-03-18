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N1 tavaline otsak sobib ideaalselt universaalseks igapäevaseks puhastamiseks, sest see eemaldab hammaste vahelt tõhusalt hambakattu ja toidujäätmeid.
N2 Comfort otsakul on pehme ots, mis on valmistatud spetsiaalselt tundlike hammaste ja igemete jaoks ilma hambakatu eemaldamises järeleandmisi tegemata.
Soovi korral otsakute vahetamine või asendamine ei saaks olla lihtsam. Piisab vaid ühest kiirest klõpsust sisse või välja. Hea hügieeni tagamiseks vahetage hambavahede puhastaja otsakuid iga kuue kuu tagant välja.
4.7
5-st
201
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Hambahaldjas
18/03/2024
Eesti
Survepesu
Vàga hea toode, et hammaste vahelt toidujààgid kàtte saada.
Positiivsed omadused
Mugav kasutada
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja
LiisaMaria
25/10/2023
Eesti
Hea alternatiiv niiditamisele
Olin selle toote osas alguses veidi skeptiline, kuna olen üldiselt usin niiditaja. Powerflosserile võimalust andes aga tundsin kui palju põhjalikumalt ta puhastab kui hambaniidiga ja kui palju värskem tunne hiljem suus on. Olen igati rahul.
Positiivsed omadused
Kiire ja efektiivne hambavahele puhastaja.
Negatiivsed omadused
Veidi suur reisimiseks.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja
Eliis95
04/04/2023
Eesti
Breketite päästja
Mina soetasin peale breketite paigaldust. Võtab alguses aega, et kätte saada kasutamist. Vannitoa lagi ja peegel said päris märjaks. Aga kui tunnetus käes, siis ilma selleta enam puhta suu tunnet kätte ei saa. Soovitan 100%
Positiivsed omadused
Ilma niiti kasutamata puhas suu
Negatiivsed omadused
Pritsib
See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja
See arvustus tehti tootele Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Hambavahede puhastaja
In vitro uuringus. Tegelikud tulemused võivad erineda.