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Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser Standard ja Comfort

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Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard ja Comfort

HX3072/00

Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser Standard ja Comfort

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EL-i vastavusdeklaratsioon - English (US)

  • PDF fail, 675.1 kB
  • 8 July 2026

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon - English (US)

  • PDF fail, 142.2 kB
  • 8 July 2026

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