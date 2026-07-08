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Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Hambavahede puhastaja

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Philips Sonicare Compact Flosser 1000Hambavahede puhastaja

HX3333/23

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Hambavahede puhastaja

Saadaval

Hambavahede puhastaja: helesinine, Hambahari: valge
Hambavahede puhastaja: helesinine, Hambahari: valge
Helelilla
Helelilla
Light blue
Light blue

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  • PDF fail, 142.2 kB
  • 8 July 2026

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 3.8 MB
  • 12 June 2025

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