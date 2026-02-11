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Kompaktne ja kaasaskantav disain
Eemaldab töödeldavas alas õrnalt kuni 99,9% hambakatust*
Kuni 100% tervemad igemed, võrreldes hambaniidiga**
3 puhastusrežiimi
21 päeva vastupidav aku***
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 on õrn ja tõhus seade, mille saab kõikjale kaasa võtta. Hambavahede puhastaja eemaldab kuni 99,9% hammaste vahel ja igemepiiril olevast hambakatust vaid 60 sekundiga*.
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 on hambaniidiga võrreldes kuni 100% tõhusam, parandades igemete tervist vaid 4 nädalaga**.
Hambavahede puhastaja on kompaktne ja loodud liikuma koos teiega. Selle kokkupandav 200 ml veepaak libiseb tühjalt üle käepideme, muutes kodus hoiustamise või reisikotti pistmise lihtsaks.
4.8
5-st
54
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Paulina Maria
11/02/2026
Polska
Kampaania osa
wygodny, estetyczny, praktyczny
Ten produkt jest niesamowicie wygodny w użyciu - nie lubiłam czyścić przestrzeni międzyzębowych dopóki nie zapoznałam się z tym irygatorem.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej
Barbara H.
10/02/2026
Polska
Kampaania osa
świetne urządzenie
Irygator używam już od blisko miesiąca i jestem naprawdę zadowolona. Dokładnie czyści przestrzenie między zębami, usuwa osad i resztki jedzenia. Dzięki niemu moje zęby są bardziej czyste i fajnie uzupełnia czyszczenie zębów szczoteczką. Ma poręczną składaną formę i schowek na końcówki, dzięki czemu mogę zawsze zabrać go ze sobą w podróż. Polecam!
See arvustus tehti tootele Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
See arvustus tehti tootele Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Agnieszka24241995
21/12/2025
Polska
Kampaania osa
Ten irygator odmieni Twój uśmiech
Jakość wykonania, kompaktowość i łatwość używania zasługuje na najwyższą ocenę. Plusem jest tryb pracy do 14 dni na jednym ładowaniu
See arvustus tehti tootele Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
See arvustus tehti tootele Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
In vitro uuringus, tegelikud tulemused võivad erineda
pärast nelja nädalat, võrreldes hambaniidiga, koos tavalise otsakuga
põhinedes 1-minutilisel hambavahede puhastamise seansil päevas