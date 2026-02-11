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  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
  • Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Hambavahede puhastaja

HX3333/23

4.8
| (54) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

Saadaval

Helelilla
Helelilla
Light blue
Light blue
Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga
Lisage hambavahede puhastamine oma igapäevarutiini seadmega Philips Sonicare Compact Flosser 1000. See eemaldab 60 sekundiga kuni 99,9% hambakatust* hammaste vahelt ja igemepiirilt. See on kokkupandava disaini tõttu suurepärane kasutamiseks liikvel olles.
Kuva kõik eelised

30-päevane raha tagasi garantii

1 aasta lisagarantii

Eemaldab töödeldavatelt pindadelt kuni 99,9% hambakattu*

Hambavahede puhastamine on lihtne, vaid 60 sekundiga

  • Kompaktne ja kaasaskantav disain

  • Eemaldab töödeldavas alas õrnalt kuni 99,9% hambakatust*

  • Kuni 100% tervemad igemed, võrreldes hambaniidiga**

  • 3 puhastusrežiimi

  • 21 päeva vastupidav aku***

Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine

Õrn, kuid tõhus hambakatu eemaldamine

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 on õrn ja tõhus seade, mille saab kõikjale kaasa võtta. Hambavahede puhastaja eemaldab kuni 99,9% hammaste vahel ja igemepiiril olevast hambakatust vaid 60 sekundiga*.

Kuni 100% tervemad igemed, võrreldes hambaniidiga**

Kuni 100% tervemad igemed, võrreldes hambaniidiga**

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 on hambaniidiga võrreldes kuni 100% tõhusam, parandades igemete tervist vaid 4 nädalaga**.

Kompaktne ja kaasaskantav disain

Kompaktne ja kaasaskantav disain

Hambavahede puhastaja on kompaktne ja loodud liikuma koos teiega. Selle kokkupandav 200 ml veepaak libiseb tühjalt üle käepideme, muutes kodus hoiustamise või reisikotti pistmise lihtsaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

54

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

2

11/02/2026

Polska

Polska

wygodny, estetyczny, praktyczny

Ten produkt jest niesamowicie wygodny w użyciu - nie lubiłam czyścić przestrzeni międzyzębowych dopóki nie zapoznałam się z tym irygatorem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej

10/02/2026

Polska

Polska

świetne urządzenie

Irygator używam już od blisko miesiąca i jestem naprawdę zadowolona. Dokładnie czyści przestrzenie między zębami, usuwa osad i resztki jedzenia. Dzięki niemu moje zęby są bardziej czyste i fajnie uzupełnia czyszczenie zębów szczoteczką. Ma poręczną składaną formę i schowek na końcówki, dzięki czemu mogę zawsze zabrać go ze sobą w podróż. Polecam!

See arvustus tehti tootele Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

See arvustus tehti tootele Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

21/12/2025

Polska

Polska

Ten irygator odmieni Twój uśmiech

Jakość wykonania, kompaktowość i łatwość używania zasługuje na najwyższą ocenę. Plusem jest tryb pracy do 14 dni na jednym ładowaniu

See arvustus tehti tootele Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

See arvustus tehti tootele Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. In vitro uuringus, tegelikud tulemused võivad erineda

  2. pärast nelja nädalat, võrreldes hambaniidiga, koos tavalise otsakuga

  3. põhinedes 1-minutilisel hambavahede puhastamise seansil päevas