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  • Puhtamad hambad. Õrn puhastamine.
  • Puhtamad hambad. Õrn puhastamine.
  • Puhtamad hambad. Õrn puhastamine.
  • Puhtamad hambad. Õrn puhastamine.
  • Puhtamad hambad. Õrn puhastamine.
  • Puhtamad hambad. Õrn puhastamine.
  • Puhtamad hambad. Õrn puhastamine.
  • Puhtamad hambad. Õrn puhastamine.

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Elektriline Sonic-hambahari

HX6483/52

HX642A

4.2
| (5) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet
Puhtamad hambad. Õrn puhastamine.
Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile eemaldades kuni 10x rohkem hambakattu võrreldes käsihambaharjaga
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Eemaldab kuni 10x rohkem hambakattu võrreldes käsihambaharjaga

Puhtamad hambad. Õrn puhastamine.

  • Sisseehitatud surveandur

  • 2 puhastusrežiimi

  • 1 × BrushSynci funktsioon

Suurem pinnakontakt katu eemaldamiseks

Suurem pinnakontakt katu eemaldamiseks

C3 Premium Plaque Controli harjapea tagab ülima puhtuse. Pehmete ja painduvate külgedega harjased jälgivad iga hamba kuju, et tagada 4× parem pinnakontakt** ja eemaldada raskesti ligipääsetavatest piirkondadest kuni 10× rohkem kattu*.

Märguanne õrnalt harjamise meeldetuletamiseks

Märguanne õrnalt harjamise meeldetuletamiseks

Patsiendid ei pruugi liiga tugevat harjamist ise tähele panna, kuid nende hambahari märkab seda. Kui patsient harjab igemetele liiga tugevat survet avaldades, hakkab hambahari tegema pulseerivat heli, andes märku vajadusest õrnemalt harjata.

Puhastamise ja igemete eest hoolitsemise režiim

Puhastamise ja igemete eest hoolitsemise režiim

Selle hambaharjaga saate sobivat režiimi kasutada olenemata sellest, et soovite eemaldada hambakattu või parandada ja säilitada igemete tervist: puhastusrežiim tagab suurepärase puhtuse ning igemete eest hoolitsemise režiimis saate ühe minuti jooksul kasutada väiksema võimsusega harjamist ja igemeid õrnalt masseerida.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.2

5-st

5

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

5
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JanaZ

27/07/2025

Česká republika

Kampaania osa

Kinnitatud ostja

Spokojenost

Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.

Positiivsed omadused

Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Svatek

13/02/2024

Česká republika

Kampaania osa

Kinnitatud ostja

V této cenové hladině je i skvělý časovač.

Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.

Positiivsed omadused

Viz výše

Negatiivsed omadused

Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

moordavid

10/10/2022

Magyarország

Kampaania osa

Kinnitatud ostja

Praktikus és egyszerű használat

Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.

Positiivsed omadused

A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.

Negatiivsed omadused

A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari

  2. Võrreldes DiamondCleaniga