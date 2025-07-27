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Tootmine lõpetatud
HX6483/52
HX642A
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Sisseehitatud surveandur
2 puhastusrežiimi
1 × BrushSynci funktsioon
C3 Premium Plaque Controli harjapea tagab ülima puhtuse. Pehmete ja painduvate külgedega harjased jälgivad iga hamba kuju, et tagada 4× parem pinnakontakt** ja eemaldada raskesti ligipääsetavatest piirkondadest kuni 10× rohkem kattu*.
Patsiendid ei pruugi liiga tugevat harjamist ise tähele panna, kuid nende hambahari märkab seda. Kui patsient harjab igemetele liiga tugevat survet avaldades, hakkab hambahari tegema pulseerivat heli, andes märku vajadusest õrnemalt harjata.
Selle hambaharjaga saate sobivat režiimi kasutada olenemata sellest, et soovite eemaldada hambakattu või parandada ja säilitada igemete tervist: puhastusrežiim tagab suurepärase puhtuse ning igemete eest hoolitsemise režiimis saate ühe minuti jooksul kasutada väiksema võimsusega harjamist ja igemeid õrnalt masseerida.
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4.2
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
JanaZ
27/07/2025
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Spokojenost
Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.
Positiivsed omadused
Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný
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See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
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See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Svatek
13/02/2024
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
V této cenové hladině je i skvělý časovač.
Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.
Positiivsed omadused
Viz výše
Negatiivsed omadused
Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně
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See arvustus tehti tootele ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
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See arvustus tehti tootele ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
moordavid
10/10/2022
Magyarország
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Praktikus és egyszerű használat
Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.
Positiivsed omadused
A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.
Negatiivsed omadused
A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.
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See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
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See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari
Võrreldes DiamondCleaniga