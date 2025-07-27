Puhastamise ja igemete eest hoolitsemise režiim

Selle hambaharjaga saate sobivat režiimi kasutada olenemata sellest, et soovite eemaldada hambakattu või parandada ja säilitada igemete tervist: puhastusrežiim tagab suurepärase puhtuse ning igemete eest hoolitsemise režiimis saate ühe minuti jooksul kasutada väiksema võimsusega harjamist ja igemeid õrnalt masseerida.