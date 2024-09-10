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Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Elektriline Sonic-hambahari
Tootmine lõpetatud
Tugi
HX6483/52
HX642A
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Kasutusjuhend
Minu Sonicare'i hambahari vibreerib vähem kui varem
Mu Sonicare'i hambahari ei lae
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