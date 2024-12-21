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HX6839/28
HX683P
Saadaval
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Sisseehitatud surveandur
2 puhastusrežiimi
1 × BrushSynci funktsioon
Reisivutlar
Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratuse saavutamiseks kasutage W2 Optimal White harjapead. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.
Meil on lahendus nii hambakatu eemaldamiseks kui ka hammaste välimuse parandamiseks: puhastusrežiim Clean tagab põhjaliku puhastamise ja valgendusrežiim White sobib ideaalselt hammaste pindmiste plekkide eemaldamiseks.
Võite olla kindel, et puhastate hambaid ohutult: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ning parandab igemete tervist.
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4.7
5-st
123
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
JasKiro
21/12/2024
Eesti
Kinnitatud ostja
Hea ja tõhus elektriline hambahari
Tegemist on väga hea omadustega elektrilise hambaharjaga, mis töötab suurepäraselt hammaste heaolu nimel.
Positiivsed omadused
Andurid kõvasti pesemise vastu, ilus disain, õige sagedusega vibratsioon
Negatiivsed omadused
Kahe režiimi valik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Sonic elektriline hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Sonic elektriline hambahari
Marissa21
18/09/2021
Eesti
Väga meeldib!
Nagu teeks iga päev ise oma hammastele "pärlipesu"
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4500 HX6839/28 Elektriline Sonic-hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4500 HX6839/28 Elektriline Sonic-hambahari
KasparsS
14/12/2024
Latvija
Kinnitatud ostja
Savu funkciju veic lieliski
Zobus iztīra labi, esmu apmeirināts ar šo ierīci, varu droši rekomendēt citiem, tiesa tikai laiks būs tas, kas parādīs cik uzticama ši ierīce ir
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste
Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari