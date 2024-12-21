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  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500Elektriline Sonic-hambahari

HX6839/28

HX683P

4.7
| (123) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet

Saadaval

Tumehall
Valge ja helesinine
Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja muutke oma hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.
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30-päevane raha tagasi garantii

1 aasta lisagarantii

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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Muudab hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

Valgemad hambad. Õrn puhastamine.

  • Sisseehitatud surveandur

  • 2 puhastusrežiimi

  • 1 × BrushSynci funktsioon

  • Reisivutlar

Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratuse saavutamiseks kasutage W2 Optimal White harjapead. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.

Režiim Clean & White

Režiim Clean & White

Meil on lahendus nii hambakatu eemaldamiseks kui ka hammaste välimuse parandamiseks: puhastusrežiim Clean tagab põhjaliku puhastamise ja valgendusrežiim White sobib ideaalselt hammaste pindmiste plekkide eemaldamiseks.

Õrn ja ohutu tundlikes piirkondades, sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral

Õrn ja ohutu tundlikes piirkondades, sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral

Võite olla kindel, et puhastate hambaid ohutult: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ning parandab igemete tervist.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.7

5-st

123

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

5
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JasKiro

21/12/2024

Eesti

Kinnitatud ostja

Hea ja tõhus elektriline hambahari

Tegemist on väga hea omadustega elektrilise hambaharjaga, mis töötab suurepäraselt hammaste heaolu nimel.

Positiivsed omadused

Andurid kõvasti pesemise vastu, ilus disain, õige sagedusega vibratsioon

Negatiivsed omadused

Kahe režiimi valik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Sonic elektriline hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Sonic elektriline hambahari

Marissa21

18/09/2021

Eesti

Väga meeldib!

Nagu teeks iga päev ise oma hammastele "pärlipesu"

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4500 HX6839/28 Elektriline Sonic-hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4500 HX6839/28 Elektriline Sonic-hambahari

KasparsS

14/12/2024

Latvija

Kinnitatud ostja

Savu funkciju veic lieliski

Zobus iztīra labi, esmu apmeirināts ar šo ierīci, varu droši rekomendēt citiem, tiesa tikai laiks būs tas, kas parādīs cik uzticama ši ierīce ir

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari