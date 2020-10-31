Kui ma karbi avasin oli esimene mulje “wowww kui ilus disain”. Tänu oma ilusale disainile kaunistab ta ka imeliselt minu vannitoa riiulit . Lisaks on käepidemel ka väga ilusad LED tulukesed. Hambaharja plussiks on kaindlasti tema lihtsus. Kõik nupud hambaharjal on paigutatud väga loogiliselt. Alumise nupu abil saab enne pesemist valida soovitud režiimi ning kui hambahari on ülemisest nupust juba käima pandud, saab alumist kasutada taas reguleerimiseks ning muuta harjaliigutuste intensiivsust. Minu kikud on palju valgemad ja puhtamad. Soovitan väga kõigile ja isegi neile kellel pole ennem elektrilist hambaharja olnud.