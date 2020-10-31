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HX6851/53
HX684E
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Sisseehitatud surveandur
Kolm režiimi
1 × BrushSynci funktsioon
Reisivutlar
Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratuse saavutamiseks kasutage W2 Optimal White harjapead. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.
Selle hambaharjaga saate hambapesu vastavalt oma soovile kohandada, kombineerides kolme režiimi. Puhastusrežiim Clean on standardrežiim ülima puhtuse tagamiseks. White režiim sobib ideaalselt pindmiste plekkide eemaldamiseks. Igemete eest hoolitsemise Gum Care režiimis harjatakse hambaid üks minut ja väiksema võimsusega, et saaksite oma igemeid õrnalt masseerida.
Võite olla kindel, et puhastate hambaid ohutult: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ning parandab igemete tervist.
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4.8
5-st
1058
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Doth
31/10/2020
Eesti
Kinnitatud ostja
Ilus ja mugav, fagav alati perfektse tulemse
Kõik meeldib ja soovitan kõigile, kellele meeldib mugavus ja hügieen kõrgel tasemel.
Positiivsed omadused
Alati perfektne tulemus
Negatiivsed omadused
Pole
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Elektriline Sonic-hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Elektriline Sonic-hambahari
Erliin
28/08/2020
Eesti
Philipsi Sonicare on revolutsionaarne!
Kindlasti 5*! Tulles tavalise hambaharja pealt elektrihambaharja peale, siis see vahe, mida on kohe pärast hammastepesu tunda, toob lausa naeru suule. Nii puhast tunnet ei saavuta mitte ühegi hambaarstide poolt soovitatud tavalise hambaharjaga (on ka neid proovitud) kui seda toob üks korralik elektrihambahari koos õigete otsikutega. Lisaks, valgendavad otsikud teevad, jah, teevad hambad säravamaks, isiklikult tundsin vahet juba pärast ühte nädalat. Absoluutselt soovitan kõikidele, kes vähegi kahtlevad, kas minna tavalise hambaharja pealt üle elektrihambaharja peale. Ainukene asi, mida ma kahetsen on see, et ma juba varem endale Sonicare hambaharja ei ostnud. Tõesti super töö ja tulemus!
Positiivsed omadused
Mugav kasutada, puhtam suuhügieen ning säravamad hambad!
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Elektriline Sonic-hambahari
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Elektriline Sonic-hambahari
Liisp
24/10/2018
Eesti
Suurepärane võimsus
Väga mugava disainiga ja stiile hambahari. Hammaste pesemine on palju tõhusam kui tavalise hambaharjaga, pääseb igale poole ligi. Eriti meeldivad erinevad programmid hambaharjal. Tänu sisseehitatud taimerile saab alati kindel olla, et hammaste pesu ei jää liiga lühikeseks.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6856/17 Elektriline Sonic-hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6856/17 Elektriline Sonic-hambahari
Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari
Põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel