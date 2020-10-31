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  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Elektriline Sonic-hambahari

HX6851/53

HX684E

4.8
| (1058) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

Saadaval

Meresinine
Valge ja piparmündiroheline
Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja muutke oma hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.
Kuva kõik eelised

30-päevane raha tagasi garantii

1 aasta lisagarantii

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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Muudab hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

Valgemad hambad. Õrn puhastamine.

  • Sisseehitatud surveandur

  • Kolm režiimi

  • 1 × BrushSynci funktsioon

  • Reisivutlar

Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratuse saavutamiseks kasutage W2 Optimal White harjapead. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.

Valige kolme režiimi vahel

Selle hambaharjaga saate hambapesu vastavalt oma soovile kohandada, kombineerides kolme režiimi. Puhastusrežiim Clean on standardrežiim ülima puhtuse tagamiseks. White režiim sobib ideaalselt pindmiste plekkide eemaldamiseks. Igemete eest hoolitsemise Gum Care režiimis harjatakse hambaid üks minut ja väiksema võimsusega, et saaksite oma igemeid õrnalt masseerida.

Õrn ja ohutu tundlikes piirkondades, sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral

Õrn ja ohutu tundlikes piirkondades, sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral

Võite olla kindel, et puhastate hambaid ohutult: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ning parandab igemete tervist.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.8

5-st

1058

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

5
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Doth

31/10/2020

Eesti

Kinnitatud ostja

Ilus ja mugav, fagav alati perfektse tulemse

Kõik meeldib ja soovitan kõigile, kellele meeldib mugavus ja hügieen kõrgel tasemel.

Positiivsed omadused

Alati perfektne tulemus

Negatiivsed omadused

Pole

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Elektriline Sonic-hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Elektriline Sonic-hambahari

Erliin

28/08/2020

Eesti

Philipsi Sonicare on revolutsionaarne!

Kindlasti 5*! Tulles tavalise hambaharja pealt elektrihambaharja peale, siis see vahe, mida on kohe pärast hammastepesu tunda, toob lausa naeru suule. Nii puhast tunnet ei saavuta mitte ühegi hambaarstide poolt soovitatud tavalise hambaharjaga (on ka neid proovitud) kui seda toob üks korralik elektrihambahari koos õigete otsikutega. Lisaks, valgendavad otsikud teevad, jah, teevad hambad säravamaks, isiklikult tundsin vahet juba pärast ühte nädalat. Absoluutselt soovitan kõikidele, kes vähegi kahtlevad, kas minna tavalise hambaharja pealt üle elektrihambaharja peale. Ainukene asi, mida ma kahetsen on see, et ma juba varem endale Sonicare hambaharja ei ostnud. Tõesti super töö ja tulemus!

Positiivsed omadused

Mugav kasutada, puhtam suuhügieen ning säravamad hambad!

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Elektriline Sonic-hambahari

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Elektriline Sonic-hambahari

Liisp

24/10/2018

Eesti

Suurepärane võimsus

Väga mugava disainiga ja stiile hambahari. Hammaste pesemine on palju tõhusam kui tavalise hambaharjaga, pääseb igale poole ligi. Eriti meeldivad erinevad programmid hambaharjal. Tänu sisseehitatud taimerile saab alati kindel olla, et hammaste pesu ei jää liiga lühikeseks.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6856/17 Elektriline Sonic-hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6856/17 Elektriline Sonic-hambahari

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Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari

  2. Põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel