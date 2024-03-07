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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Sisseehitatud surveandur
Kolm režiimi, kolm tugevust
2 × BrushSynci funktsiooni
Reisivutlar
Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratuse saavutamiseks kasutage W2 Optimal White harjapead. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.
Selle hambaharjaga saate harjamist vastavalt oma soovile kohandada, kombineerides kolme režiimi ja kolme intensiivsust. Puhastusrežiim Clean on standardrežiim ülima puhtuse tagamiseks. Režiim White sobib ideaalselt plekkide eemaldamiseks. Ja igemete eest hoolitsemise režiimis Gum Care harjatakse hambaid üks minut väiksema võimsusega, et saaksite oma igemeid õrnalt masseerida. Kolm intensiivsuse taset võimaldavad lülituda ülemiselt hambakaarelt alumisele ning muuta intensiivsust vasakul ja paremal poolel.
Võite olla kindel, et puhastate hambaid ohutult: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ning parandab igemete tervist.
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4.8
5-st
560
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Airz
07/03/2024
Eesti
Kinnitatud ostja
Piisavalt funktsioone!
Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Võimalus valida erineva kiiruse ja surve vahel. Kasutanud veel vähe, kuid märgatav vahe tava hambaharjaga pesemisel, hambad ei ole enam nii kollased.
Positiivsed omadused
Erinevate kiiruste ja surve valimise võimalus, otsal on olemas kate, mugav käes hoida.
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See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Elektriline Sonic-hambahari
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See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Elektriline Sonic-hambahari
iluexpress
10/10/2018
Eesti
Minu säravvalgete hammaste ning ülivõrdes suurepärase suuhügieeni saladus
Hammaste pesemine pole kunagi olnud nii nauditav ja efektiivne kui just selle elektrilise hambaharjaga! Olgugi et tootekirjeldus lubab muuta hambad valgemaks nädalaga, muutis hambahari minu hambaid juba esimeste pesukordadega tunduvalt valgemaks. Pärast igat pesemist on minu hammaste pind nii meeldivalt sile ning värskustunne pikalt püsiv.
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See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Elektriline Sonic-hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Elektriline Sonic-hambahari
Evelin
09/10/2018
Eesti
Suurepärane hambahari
Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 hambahari on lihtsalt super. Juba pärast paari kasutuskorda märkasin, et mu hambad on valgemad. Mulle meeldib, et hambahari annab märku, kui peaks vahetama harjamispiirkonda ning see tagab, et kõik hambad saavad võrdselt tähelepanu. Sellel on samuti surveandur, mis annab märku kui liiga tugevasti vajutad. Hambaharjapea on mõnusalt väike, mis tagab põhjaliku hammaste puhastuse kõikidelt külgedelt ning raskemalt ligipääsetavate nurkade alt. Igal juhul ma soovitan hambaharja järele proovida.
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See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Elektriline Sonic-hambahari
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See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Elektriline Sonic-hambahari
Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari