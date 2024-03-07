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  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100Elektriline Sonic-hambahari

HX6877/28

4.8
| (560) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja muutke oma hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.
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1 aasta lisagarantii

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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Muudab hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

Valgemad hambad. Õrn puhastamine.

  • Sisseehitatud surveandur

  • Kolm režiimi, kolm tugevust

  • 2 × BrushSynci funktsiooni

  • Reisivutlar

Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratuse saavutamiseks kasutage W2 Optimal White harjapead. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.

Kolm režiimi, kolm intensiivsuse seadistust

Kolm režiimi, kolm intensiivsuse seadistust

Selle hambaharjaga saate harjamist vastavalt oma soovile kohandada, kombineerides kolme režiimi ja kolme intensiivsust. Puhastusrežiim Clean on standardrežiim ülima puhtuse tagamiseks. Režiim White sobib ideaalselt plekkide eemaldamiseks. Ja igemete eest hoolitsemise režiimis Gum Care harjatakse hambaid üks minut väiksema võimsusega, et saaksite oma igemeid õrnalt masseerida. Kolm intensiivsuse taset võimaldavad lülituda ülemiselt hambakaarelt alumisele ning muuta intensiivsust vasakul ja paremal poolel.

Õrn ja ohutu tundlikes piirkondades, sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral

Õrn ja ohutu tundlikes piirkondades, sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral

Võite olla kindel, et puhastate hambaid ohutult: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ning parandab igemete tervist.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.8

5-st

560

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

5
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Airz

07/03/2024

Eesti

Kinnitatud ostja

Piisavalt funktsioone!

Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Võimalus valida erineva kiiruse ja surve vahel. Kasutanud veel vähe, kuid märgatav vahe tava hambaharjaga pesemisel, hambad ei ole enam nii kollased.

Positiivsed omadused

Erinevate kiiruste ja surve valimise võimalus, otsal on olemas kate, mugav käes hoida.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Elektriline Sonic-hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Elektriline Sonic-hambahari

iluexpress

10/10/2018

Eesti

Minu säravvalgete hammaste ning ülivõrdes suurepärase suuhügieeni saladus

Hammaste pesemine pole kunagi olnud nii nauditav ja efektiivne kui just selle elektrilise hambaharjaga! Olgugi et tootekirjeldus lubab muuta hambad valgemaks nädalaga, muutis hambahari minu hambaid juba esimeste pesukordadega tunduvalt valgemaks. Pärast igat pesemist on minu hammaste pind nii meeldivalt sile ning värskustunne pikalt püsiv.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Elektriline Sonic-hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Elektriline Sonic-hambahari

Evelin

09/10/2018

Eesti

Suurepärane hambahari

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 hambahari on lihtsalt super. Juba pärast paari kasutuskorda märkasin, et mu hambad on valgemad. Mulle meeldib, et hambahari annab märku, kui peaks vahetama harjamispiirkonda ning see tagab, et kõik hambad saavad võrdselt tähelepanu. Sellel on samuti surveandur, mis annab märku kui liiga tugevasti vajutad. Hambaharjapea on mõnusalt väike, mis tagab põhjaliku hammaste puhastuse kõikidelt külgedelt ning raskemalt ligipääsetavate nurkade alt. Igal juhul ma soovitan hambaharja järele proovida.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Elektriline Sonic-hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Elektriline Sonic-hambahari

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari