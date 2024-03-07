Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 hambahari on lihtsalt super. Juba pärast paari kasutuskorda märkasin, et mu hambad on valgemad. Mulle meeldib, et hambahari annab märku, kui peaks vahetama harjamispiirkonda ning see tagab, et kõik hambad saavad võrdselt tähelepanu. Sellel on samuti surveandur, mis annab märku kui liiga tugevasti vajutad. Hambaharjapea on mõnusalt väike, mis tagab põhjaliku hammaste puhastuse kõikidelt külgedelt ning raskemalt ligipääsetavate nurkade alt. Igal juhul ma soovitan hambaharja järele proovida.