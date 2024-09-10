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Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Elektriline Sonic-hambahari
Tootmine lõpetatud
Tugi
HX6877/28
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Kasutusjuhend
Kõik (5)
Miks on harjapea ja käepideme vahel pilu?
Kuidas harjamisjuhised Sonicare'i rakenduses toimivad?
Kas Sonicare’i laadijat saab ka teiste hambaharjadega kasutada?
Kuidas saan registreerida oma Sonicare'i hambaharja?
Kuidas Philips Sonicare’i hambaharja puhastada?
Mu Sonicare'i hambahari ei vibreeri
Ma ei saa hambaharja Sonicare’i rakendusega ühendada
Mu harjapea kukub Sonicare'i hambaharja küljest ära
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