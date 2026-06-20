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Tootmine lõpetatud
Kahene komplekt
Tüüpsuurus
Kinniklõpsatav
BrushSync-režiimi ühildumine
Tänu painduvale kujule eemaldab see igemepiiri ja hambavahede puhastamiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest* kuni 10 korda rohkem kattu.
Meie kohandatavat puhastustehnoloogiat kasutades saavutate igal harjamisel soovitud puhtuse. Pehmed kummist servad painduvad, võimaldades Premium Plaque Defence’il hammaste ja igemete kuju järgi kohanduda, et harjamine ei oleks liiga jõuline ja et puhastamine oleks veelgi tõhusam. Harjased kohanduvad hammaste ja igemete kuju järgi, tagades raskesti ligipääsetavate kohtade sügavpuhastamiseks tavalise harjapeaga** võrreldes 4 korda suurema pinnakontakti.
Meie BrushSync™ režiimi ühildumise funktsiooniga* saavutate alati parima võimaliku puhastuse. Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense harjapea ühildub teie BrushSync™ Philips Sonicare´i hambaharja käepidemega****, valides põhjalikuks puhastamiseks optimaalse režiimi ja intensiivsuse taseme. Kõik, mida peate tegema, on lihtsalt alustada hambapesuga!
4.9
5-st
244
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Andrea !
20/06/2026
Polska
DOSKONAŁA
Super końcówka ! mam szczoteczkę soniczną 2 lata, ale dopiero teraz taka końcówka spowodowała, że mycie taką szczoteczką to nie tylko higiena, ale także przyjemność.
See arvustus tehti tootele C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Date of Use 2026-06-01
See arvustus tehti tootele C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Date of Use 2026-06-01
wiolet
14/04/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Super myje
Bardzo polecam dbającym o dziąsła i dobrą higienizację
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
werciak
22/11/2022
Polska
Główki się szybko nie zużywają
Ekonomiczne i wydajne główki, które się nie rozcapierzają po tygodniu użytkowania. Włosie nie rani dziąseł ani języka, a główka jest tak wyprofilowana, że dokładnie czyści zęby i przestrzeń wokół nich.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari
DiamondCleani harjapea
BrushSync™-režiimi ühildumist saab kasutada ainult Philips Sonicare BrushSync™-iga ühilduva hambaharja käepidemega