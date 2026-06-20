TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Meie sügavaimalt puhastav harjapea
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Meie sügavaimalt puhastav harjapea
  • Meie sügavaimalt puhastav harjapea
  • Meie sügavaimalt puhastav harjapea
  • Meie sügavaimalt puhastav harjapea
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Meie sügavaimalt puhastav harjapea
  • Meie sügavaimalt puhastav harjapea
  • Meie sügavaimalt puhastav harjapea

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare C3 Premium Plaque DefenceTavalised Sonic-hambaharjapead

HX9042/17

4.9
| (244) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

Saadaval

Must
Must
Valge
Valge
Meie sügavaimalt puhastav harjapea
Säravpuhas naeratus. Meie C3 Premium Plaque Defence kohandub hammaste ja igemete kontuuriga tänu pehmetele ja painduvatele külgedele, mis tagavad tavalise hambaharjaga** võrreldes 4× suurema kokkupuute pinnaga, et puhastada mugavamalt ja põhjalikumalt.
Kuva kõik eelised
Ühilduvad tooted
DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Elektriline Sonic hambahari koos rakendusega

HX991W

HX9911/19

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Elektriline Sonic hambahari koos rakendusega

HX991R

HX9911/23

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Elektriline Sonic hambahari koos rakendusega

HX991B_BK

HX9914/69

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Laetav hambahari

HX991R

HX9911/94

Suurepärase tulemuse saavutamiseks eemaldab kuni 10× rohkem kattu*

Meie sügavaimalt puhastav harjapea

  • Kahene komplekt

  • Tüüpsuurus

  • Kinniklõpsatav

  • BrushSync-režiimi ühildumine

Eemaldab kuni 10× rohkem hambakattu kui käsihambahari

Eemaldab kuni 10× rohkem hambakattu kui käsihambahari

Tänu painduvale kujule eemaldab see igemepiiri ja hambavahede puhastamiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest* kuni 10 korda rohkem kattu.

Kuni 4× parem pinnakontakt* tagab hõlpsa sügavpuhastuse

Kuni 4× parem pinnakontakt* tagab hõlpsa sügavpuhastuse

Meie kohandatavat puhastustehnoloogiat kasutades saavutate igal harjamisel soovitud puhtuse. Pehmed kummist servad painduvad, võimaldades Premium Plaque Defence’il hammaste ja igemete kuju järgi kohanduda, et harjamine ei oleks liiga jõuline ja et puhastamine oleks veelgi tõhusam. Harjased kohanduvad hammaste ja igemete kuju järgi, tagades raskesti ligipääsetavate kohtade sügavpuhastamiseks tavalise harjapeaga** võrreldes 4 korda suurema pinnakontakti.

Valib automaatselt parima tulemuse saavutamiseks optimaalse režiimi***

Valib automaatselt parima tulemuse saavutamiseks optimaalse režiimi***

Meie BrushSync™ režiimi ühildumise funktsiooniga* saavutate alati parima võimaliku puhastuse. Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense harjapea ühildub teie BrushSync™ Philips Sonicare´i hambaharja käepidemega****, valides põhjalikuks puhastamiseks optimaalse režiimi ja intensiivsuse taseme. Kõik, mida peate tegema, on lihtsalt alustada hambapesuga!

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

244

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

2

20/06/2026

Polska

Polska

DOSKONAŁA

Super końcówka ! mam szczoteczkę soniczną 2 lata, ale dopiero teraz taka końcówka spowodowała, że mycie taką szczoteczką to nie tylko higiena, ale także przyjemność.

See arvustus tehti tootele C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Date of Use 2026-06-01

See arvustus tehti tootele C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Date of Use 2026-06-01

14/04/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Super myje

Bardzo polecam dbającym o dziąsła i dobrą higienizację

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

22/11/2022

Polska

Polska

Główki się szybko nie zużywają

Ekonomiczne i wydajne główki, które się nie rozcapierzają po tygodniu użytkowania. Włosie nie rani dziąseł ani języka, a główka jest tak wyprofilowana, że dokładnie czyści zęby i przestrzeń wokół nich.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari

  2. DiamondCleani harjapea

  3. BrushSync™-režiimi ühildumist saab kasutada ainult Philips Sonicare BrushSync™-iga ühilduva hambaharja käepidemega