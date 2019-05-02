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Tootmine lõpetatud
Kahene komplekt
Tüüpsuurus
Kinniklõpsatav
BrushSync-režiimi ühildumine
Philips Sonicare Premium White harjapea keskossa koondatud tihedalt paiknevad harjased näevad vaeva selle nimel, et eemaldada tõhusalt kattu ning hammaste pinnale iga päev toidu ja joogi kasutamise järel tekkivaid plekke. Painduvad küljed lasevad harjastel sügavpuhastamiseks teie hammaste ja igemete ainulaadset kuju jälgida, tagades teile säravama naeratuse kõigest kolme päevaga.
Meie kohanev puhastustehnoloogia tagab hambaid pestes alati soovitud puhtuse. Pehmed painduvast kummist küljed võimaldavad Premium White’il teie suu ainulaadset kontuuri jälgida. Meie harjased kohanevad teie igemete ja hammastega, tagades sügavpuhastamiseks tavalise harjapeaga võrreldes kuni 4× suurema pinnakontakti** – isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Kohanev puhastustehnoloogia võimaldab igemepiiri õrnalt jälgida ega lase liigse jõuga harjata, muutes seeläbi harjamise meeldivaks ja tagades suurepärase puhtuse.
Premium White’i kasutamine tagab suurepärase puhtuse ja ka igapäevase valgendamise. Selle painduv kuju aitab eemaldada hammastelt ja igemepiirilt kuni 10× rohkem kattu, tagades põhjaliku puhtuse, mida on näha ja tunda.
4.9
5-st
98
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
SibillaBille
02/05/2019
Latvija
Mans favorīts no vision uzgaļiem!
Šo es lietoju visu laiku! Zobi nav jūtīgi, smaganas neasiņo, viss ir tīrs un nopucēts kā pēc higēnista! Forši - iesaku!
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See arvustus tehti tootele W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi
linda2
22/04/2019
Latvija
Visbiežāk lietotais uzglalis!
Šo uzgali lietoju visbiežāk, ātri sasniedzams efekts, palīdz efektīvi atbrrīvoties no tējas un vīna pleķiem uz zobiem.
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See arvustus tehti tootele W3 Premium White HX9062/17 Standarta zobu birstes uzgaļi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele W3 Premium White HX9062/17 Standarta zobu birstes uzgaļi
Anete
09/04/2019
Latvija
Perfektais zobu birstes uzgalis ikdienai
Šo uzgali lietoju katru dienu white+ režīmā un jau pēc dažām dienām redzēju starpību sava smaida baltumā. Ļoti ērts, vidējas cietības.
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See arvustus tehti tootele W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi
White+ režiimis ja juhtivat valgendavat hambapastat kasutades, võrreldes käsihambaharjaga
BrushSync™-režiimi ühildumist saab kasutada ainult Philips Sonicare BrushSync™-iga ühilduva hambaharja käepidemega
DiamondCleani harjapea
võrreldes käsihambaharjaga