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  • Valgem ja säravam naeratus
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  • Valgem ja säravam naeratus
  • Valgem ja säravam naeratus
  • Valgem ja säravam naeratus
  • Valgem ja säravam naeratus
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  • Valgem ja säravam naeratus
  • Valgem ja säravam naeratus
  • Valgem ja säravam naeratus

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare W3 Premium WhiteTavalised Sonic-hambaharja pead

HX9062/17

4.9
| (98) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Valgem ja säravam naeratus
Toit ja jook muudavad naeratuse tuhmimaks. Meie W3 Premium White harjapeaga muutub teie naeratus valgemaks. Poleerivad harjased eemaldavad hamba pinnalt plekid ja muudavad hambad kolme päevaga nähtavalt valgemaks ning tagavad suurepärase hammaste puhtuse.
Kuva kõik eelised

Eemaldab 100% rohkem plekke kõigest kolme päevaga*

Valgem ja säravam naeratus

  • Kahene komplekt

  • Tüüpsuurus

  • Kinniklõpsatav

  • BrushSync-režiimi ühildumine

Eemaldab hamba pinnalt 100% rohkem plekke kõigest kolme päevaga*

Eemaldab hamba pinnalt 100% rohkem plekke kõigest kolme päevaga*

Philips Sonicare Premium White harjapea keskossa koondatud tihedalt paiknevad harjased näevad vaeva selle nimel, et eemaldada tõhusalt kattu ning hammaste pinnale iga päev toidu ja joogi kasutamise järel tekkivaid plekke. Painduvad küljed lasevad harjastel sügavpuhastamiseks teie hammaste ja igemete ainulaadset kuju jälgida, tagades teile säravama naeratuse kõigest kolme päevaga.

Kuni 4× parem pinnakontakt* tagab hõlpsa sügavpuhastuse

Kuni 4× parem pinnakontakt* tagab hõlpsa sügavpuhastuse

Meie kohanev puhastustehnoloogia tagab hambaid pestes alati soovitud puhtuse. Pehmed painduvast kummist küljed võimaldavad Premium White’il teie suu ainulaadset kontuuri jälgida. Meie harjased kohanevad teie igemete ja hammastega, tagades sügavpuhastamiseks tavalise harjapeaga võrreldes kuni 4× suurema pinnakontakti** – isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Kohanev puhastustehnoloogia võimaldab igemepiiri õrnalt jälgida ega lase liigse jõuga harjata, muutes seeläbi harjamise meeldivaks ja tagades suurepärase puhtuse.

Eemaldab kuni 10× rohkem kattu kui käsihambahari

Eemaldab kuni 10× rohkem kattu kui käsihambahari

Premium White’i kasutamine tagab suurepärase puhtuse ja ka igapäevase valgendamise. Selle painduv kuju aitab eemaldada hammastelt ja igemepiirilt kuni 10× rohkem kattu, tagades põhjaliku puhtuse, mida on näha ja tunda.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

98

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2
1

02/05/2019

Latvija

Latvija

Mans favorīts no vision uzgaļiem!

Šo es lietoju visu laiku! Zobi nav jūtīgi, smaganas neasiņo, viss ir tīrs un nopucēts kā pēc higēnista! Forši - iesaku!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi

22/04/2019

Latvija

Latvija

Visbiežāk lietotais uzglalis!

Šo uzgali lietoju visbiežāk, ātri sasniedzams efekts, palīdz efektīvi atbrrīvoties no tējas un vīna pleķiem uz zobiem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele W3 Premium White HX9062/17 Standarta zobu birstes uzgaļi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele W3 Premium White HX9062/17 Standarta zobu birstes uzgaļi

09/04/2019

Latvija

Latvija

Perfektais zobu birstes uzgalis ikdienai

Šo uzgali lietoju katru dienu white+ režīmā un jau pēc dažām dienām redzēju starpību sava smaida baltumā. Ļoti ērts, vidējas cietības.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi

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Lahtiütlused

  1. White+ režiimis ja juhtivat valgendavat hambapastat kasutades, võrreldes käsihambaharjaga

  2. BrushSync™-režiimi ühildumist saab kasutada ainult Philips Sonicare BrushSync™-iga ühilduva hambaharja käepidemega

  3. DiamondCleani harjapea

  4. võrreldes käsihambaharjaga