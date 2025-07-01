10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Hambaharjapead
Kõik seeriad
Philips Sonicare W3 Premium White Tavalised Sonic-hambaharja pead
Tootmine lõpetatud
Tugi
HX9062/17
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Kõik (1)
Miks on harjapea ja käepideme vahel pilu?
Mu harjapea kukub Sonicare'i hambaharja küljest ära
Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist
Leia hoolduskeskus
Leia enda lähedal asuvad hoolduskeskused remondi, diagnostika ja originaalvaruosade jaoks
Garantii
Meie toote garantiitingimused
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata