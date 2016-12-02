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  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
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  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine
  • Sügav ja õrn puhastamine

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare FlexCare PlatinumElektriline Sonic-hambahari

HX9112/12

4.8
| (65) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Sügav ja õrn puhastamine
FlexCare Platinumiga on ka sügavaim puhastus piisavalt õrn, et kaitsta hambaid ja igemeid. Tänu AdaptiveCleani harjapeale ja intuitiivsele surveandurile on tagatud maksimaalne katueemaldus ja õrn elamus, olenemata harjamise stiilist.
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

10x parem katueemaldus ja tervemad igemed*

Sügav ja õrn puhastamine

  • Kolm režiimi, kolm tugevust

  • Kaks harjapead

  • Surveanduriga

Eemaldab tänu AdaptiveClean’ile kuni 10x rohkem kattu

Eemaldab tänu AdaptiveClean’ile kuni 10x rohkem kattu

Parima võimaliku puhtuse kogemuseks klõpsake külge AdaptiveClean’i harjapea. Tulemuseks on 4x suurem pinnakontakt**, mis võimaldab raskesti juurdepääsetavatest piirkondadest kuni 10x rohkem kattu eemaldada,* ning tagab ülima puhtuse igemepiiril ja hammaste vahel.

Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Meie FlexCare’i optimaalse puhastamise tulemusena muutuvad igemed 2 nädalaga tervemaks. Kuna igemepiirilt eemaldatakse käsihambaharjaga võrreldes kuni seitse korda rohkem kattu, muutub teie naeratus ilusamaks.

Valige 3 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel

Valige 3 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel

FlexCare Platinum Connected’iga kogete ülimat puhtust. Meie 3 intensiivsuse seadistust tagavad ülima puhtuse, samas kui 3 režiimi vastavad teie erivajadustele: puhastusrežiim tagab silmapaistva igapäevase puhtuse, valgendamisrežiim eemaldab hammaste pinnalt plekid ja sügavpuhastusrežiim tagab suurepärase igapäevase värskuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

65

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3

02/12/2016

Polska

Polska

polecam produkt

Bateria wystarcza na wiele dni pracy. Wodoszczelna obudowa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

05/10/2016

Polska

Polska

NAJLEPSZA Z NAJLEPSZYCH

NAJLEPSZA SZCZOTECZKA JAKĄ DO TEJ PORY MIAŁAM.ZĘBY NAPRAWDĘ CZYSTE.BARDZO PRZYDATNA PRZY APARACIE ORTODONTYCZNYM

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

17/02/2015

Polska

Polska

idealna ... w trosce o zdrowy usmiech :)

Skutecznie i bardzo dokładnie czyści wszystkie przestrzenie miedzy zębowe jak i same ząbki, które już po pierwszym użyciu są dużo bardziej wyczyszczone niż tradycyjna szczoteczką. Niezwykłe i długotrwałe uczucie świeżości i czystości jamy ustnej. Przy pierwszym jej użyciu bardzo łaskocze ale już przy kolejnych nie ma tego wrażenia. Szczerze ja polecam bo ja już jej nie zamienię na nic innego do czyszczenia i dania o zdrowy i czysty uśmiech :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari

  2. Võrreldes DiamondCleani harjapeaga

  3. Põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel