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Tootmine lõpetatud
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Kolm režiimi, kolm tugevust
Kaks harjapead
Surveanduriga
Parima võimaliku puhtuse kogemuseks klõpsake külge AdaptiveClean’i harjapea. Tulemuseks on 4x suurem pinnakontakt**, mis võimaldab raskesti juurdepääsetavatest piirkondadest kuni 10x rohkem kattu eemaldada,* ning tagab ülima puhtuse igemepiiril ja hammaste vahel.
Meie FlexCare’i optimaalse puhastamise tulemusena muutuvad igemed 2 nädalaga tervemaks. Kuna igemepiirilt eemaldatakse käsihambaharjaga võrreldes kuni seitse korda rohkem kattu, muutub teie naeratus ilusamaks.
FlexCare Platinum Connected’iga kogete ülimat puhtust. Meie 3 intensiivsuse seadistust tagavad ülima puhtuse, samas kui 3 režiimi vastavad teie erivajadustele: puhastusrežiim tagab silmapaistva igapäevase puhtuse, valgendamisrežiim eemaldab hammaste pinnalt plekid ja sügavpuhastusrežiim tagab suurepärase igapäevase värskuse.
4.8
5-st
65
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
maciejano
02/12/2016
Polska
polecam produkt
Bateria wystarcza na wiele dni pracy. Wodoszczelna obudowa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial
MartaŻ78
05/10/2016
Polska
NAJLEPSZA Z NAJLEPSZYCH
NAJLEPSZA SZCZOTECZKA JAKĄ DO TEJ PORY MIAŁAM.ZĘBY NAPRAWDĘ CZYSTE.BARDZO PRZYDATNA PRZY APARACIE ORTODONTYCZNYM
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
mama30
17/02/2015
Polska
idealna ... w trosce o zdrowy usmiech :)
Skutecznie i bardzo dokładnie czyści wszystkie przestrzenie miedzy zębowe jak i same ząbki, które już po pierwszym użyciu są dużo bardziej wyczyszczone niż tradycyjna szczoteczką. Niezwykłe i długotrwałe uczucie świeżości i czystości jamy ustnej. Przy pierwszym jej użyciu bardzo łaskocze ale już przy kolejnych nie ma tego wrażenia. Szczerze ja polecam bo ja już jej nie zamienię na nic innego do czyszczenia i dania o zdrowy i czysty uśmiech :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari
Võrreldes DiamondCleani harjapeaga
Põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel