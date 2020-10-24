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Philips Sonicare FlexCare Platinum Elektriline Sonic-hambahari
Tootmine lõpetatud
Tugi
HX9112/12
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Kasutusjuhend
Kõik (5)
Kuidas harjamisjuhised Sonicare'i rakenduses toimivad?
Miks on harjapea ja käepideme vahel pilu?
Kuidas saan registreerida oma Sonicare'i hambaharja?
Kas Sonicare’i laadijat saab ka teiste hambaharjadega kasutada?
Kuidas Philips Sonicare’i hambaharja puhastada?
Minu harjapead on raske kinnitada või eemaldada.
Mu Sonicare'i hambahari ei vibreeri
Minu Sonicare'i hambahari vibreerib vähem kui varem
Mu harjapea kukub Sonicare'i hambaharja küljest ära
Mu Sonicare'i hambahari ei lae
Minu Sonicare’i hambahari tekitab märkimisväärset müra
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