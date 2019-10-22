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  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
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  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
  • Valgemad, tervemad hambad kogu eluks

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare DiamondCleanElektriline Sonic-hambahari

HX9362/67

4.7
| (1496) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
Sonicare'i parimad tooteomadused meie kõige elegantsemas Philips Sonicare'i elektrilises hambaharjas, mis muudab hambad valgemaks. Valige Sonicare.
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Philips Sonicare'i Sonic-hambahari muudab hambad valgemaks

Valgemad, tervemad hambad kogu eluks

  • 5 režiimi

  • Kaks harjapead

  • Laadimisklaas

  • USB-reisilaadija

Meie DiamondCleani harjapeaga* saavutate valgema naeratuse 1 nädalaga

Meie DiamondCleani harjapeaga* saavutate valgema naeratuse 1 nädalaga

Klõpsake külge meie DiamondCleani harjapea, et eemaldada pindmised laigud õrnalt, kuid efektiivselt. Tihedalt koos asuvad keskmised laikude eemaldamiseks mõeldud harjased toimivad tõhusalt, et teie naeratus kõigest seitsme päevaga kaks korda valgemaks muuta.*

Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari

Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari

Tihedalt paiknevad kvaliteetsed harjased eemaldavad kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari.

Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga*

Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga*

Meie DiamondCleani optimaalse puhastamise tulemusena muutuvad igemed kahe nädalaga* tervemaks. Kuna igemepiirilt eemaldatakse käsihambaharjaga* võrreldes kuni seitse korda rohkem kattu, muutub teie naeratus säravamaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

1496

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

22/10/2019

Eesti

Eesti

Mugav, stiilne, tõhus, ideaalselt puhastab hambad ja hoiab igemed

Olen toodega ülirahul. Hambad on puhtamad, tervemad ja igemed on korras! Soovin kasutada kõikidele, siis ei pea hambaarsti nii tihti külastama. Aku peab ilusti 2-3 nädalat vastu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX9352/04 Elektriline Sonic-hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX9352/04 Elektriline Sonic-hambahari

16/10/2019

Eesti

Eesti

Kindlasti soovitan

Kindlasti soovitan seda hambaharja, olen ise selle hambaharja pikaajaline kasutaja. Meeldib pikk akuiga, mis annab selle vabaduse, et 2 nädalat reisil olles ei pea laadijat kaasas kandma ja 2 min taimer mis annab iga 30 sek järel märku. Samuti on heaks omaduseks see, et on olemas sensitive programm, mis saigi kunagi määravaks selle hambaharja puhul, kuna algul sai kasutada pehmemate otsikute ja väiksema kiirusega

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX9332/04 Elektriline Sonic-hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX9332/04 Elektriline Sonic-hambahari

15/10/2019

Eesti

Eesti

Tõhus ja mugav kasutada

Olen nüüdseks kasutanud aasta aega seda hambaharja ja enam ei tahaks küll sellest mingi hinna eest loobuda. Peale pesu on tunne, et hambad on palju puhtamad. Meeldib ka see, et on eraldi režiimid, ise kasutan just tundlike hammaste jaoks mõeldud režiimi. Ka aku peab väga hästi vastu - laadima peab nii harva, et ma enamasti ei mäletagi, millal viimati akut laetud sai :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX9352/04 Elektriline Sonic-hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX9352/04 Elektriline Sonic-hambahari

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel puhastusrežiimis