Kindlasti soovitan seda hambaharja, olen ise selle hambaharja pikaajaline kasutaja. Meeldib pikk akuiga, mis annab selle vabaduse, et 2 nädalat reisil olles ei pea laadijat kaasas kandma ja 2 min taimer mis annab iga 30 sek järel märku. Samuti on heaks omaduseks see, et on olemas sensitive programm, mis saigi kunagi määravaks selle hambaharja puhul, kuna algul sai kasutada pehmemate otsikute ja väiksema kiirusega