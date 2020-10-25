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Philips Sonicare DiamondClean Elektriline Sonic-hambahari
Tootmine lõpetatud
Tugi
HX9362/67
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Kasutusjuhend
Kõik (5)
Kuidas harjamisjuhised Sonicare'i rakenduses toimivad?
Miks on harjapea ja käepideme vahel pilu?
Kas Sonicare’i laadijat saab ka teiste hambaharjadega kasutada?
Kuidas saan registreerida oma Sonicare'i hambaharja?
Kuidas Philips Sonicare’i hambaharja puhastada?
Philips SonicareUSB-A toiteadapter
Minu harjapead on raske kinnitada või eemaldada.
Mu harjapea kukub Sonicare'i hambaharja küljest ära
Mu Sonicare'i hambahari ei lae
Mu Sonicare'i hambahari ei vibreeri
Minu Sonicare'i hambahari vibreerib vähem kui varem
Minu Sonicare’i hambahari tekitab märkimisväärset müra
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