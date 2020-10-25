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Philips Sonicare DiamondClean Elektriline Sonic-hambahari

Tootmine lõpetatud

Tugi

Philips Sonicare DiamondCleanElektriline Sonic-hambahari

HX9372/04

Philips Sonicare DiamondClean Elektriline Sonic-hambahari

Tootmine lõpetatud

Saadaval

Ametüst
Ametüst
Mustad
Mustad

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Ökopass - English (US)

  • PDF fail, 135.5 kB
  • 25 October 2020

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 2.9 MB
  • 23 October 2020

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