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NÄGU - piirlid ja hoolduskomp.
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Multigroom series 1000 Ülitäpne habemepiirel
Tootmine lõpetatud
Tugi
MG1100/16
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Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?
Kas võin oma Philipsi groomerit veega loputada?
Kuidas ma laen oma Philipsi groomerit, trimmerit või juukselõikurit?
Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
Kuidas kinnitada ja eemaldada Philipsi Groomeri tarvikuid?
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