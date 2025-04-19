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Tootmine lõpetatud
DualCut täppispiirel
Täpne raseerimisvõre
Täielikult pestav, AA patarei
3 täppiskammi
21 mm täppispiirel aitab teil oma näokarvu soovitud stiili arvesse võttes ühtlaselt piirata ja kujundada (habemetüügas, kitsehabe, põskhabe, kuklaosa, vuntsid) - hea juhitavus ja nähtavus.
Täiustatud DualCut-tehnoloogias on ühendatud kahepoolse teraga lõikeelement ja vähese hõõrdumisega tehnoloogia.
Nahasõbralik 21 mm täpne raseerimisvõre on loodud selliselt, et see mahuks väikestesse kohtadesse täpsemalt kui tera - ikka selleks, et raseerida puhtalt, isegi raskesti ligipääsetavates kohtades.
4.8
5-st
30
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Shumadghek
19/04/2025
Україна
Чудовий виріб!
Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))
Positiivsed omadused
Універсальність та надійність.
Negatiivsed omadused
Нема.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
nvfermi
10/10/2023
Україна
Неймовірна якість
Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.
Positiivsed omadused
Якість, надійність, ціна.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Стен
14/03/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Найкраще для домашнього барбера!
Не маю можливості кожний тиждень відвідувати барбера щоб підстригав мою бороду. З цим стайлером можу самостійно повноцінно доглядати за бородою. Єдине, що хотілося б щоб була насадка для більшої довжини. Бо зараз доводиться щось самостійно вигадувати з гребінцем. Працює від однієї АА батарейки дуже довго. Гоління практично без подразнень, треба не сильно давити і все вийде. Продукт рекомендую, в цілому усім задоволений. Купував на сайті філіпсу, доставка дуже швидка
Positiivsed omadused
розмір, функціонал, ціна
Negatiivsed omadused
потрібні насадки для більшої довжини
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
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