Raseerimisvõre täiuslike joonte ja kontuuride saavutamiseks

Nahasõbralik 21 mm täpne raseerimisvõre on loodud selliselt, et see mahuks väikestesse kohtadesse täpsemalt kui tera - ikka selleks, et raseerida puhtalt, isegi raskesti ligipääsetavates kohtades.