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  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
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  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid
  • Täpsed servad ja kontuurid

Tootmine lõpetatud

Multigroom series 1000Ülitäpne habemepiirel

MG1100/16

4.8
| (30) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Täpsed servad ja kontuurid
Philips MULTIGROOM Series 1000 piirab, kujundab ja raseerib näokarvu jõuliselt ja täpselt. Täiustatud DualCuti piirel ja kammid võimaldavad habet ühtlaselt piirata ja kujundada. Täpne raseerimisvõre võimaldab tekitada täpseid jooni, servi ja kontuure.
Kuva kõik eelised

Täiuslik näohooldus: piirake, kujundage ja raseerige

Täpsed servad ja kontuurid

  • DualCut täppispiirel

  • Täpne raseerimisvõre

  • Täielikult pestav, AA patarei

  • 3 täppiskammi

Täppispiirel näokarvade täiuslikuks kujundamiseks

Täppispiirel näokarvade täiuslikuks kujundamiseks

21 mm täppispiirel aitab teil oma näokarvu soovitud stiili arvesse võttes ühtlaselt piirata ja kujundada (habemetüügas, kitsehabe, põskhabe, kuklaosa, vuntsid) - hea juhitavus ja nähtavus.

Teravamad terad* täiuslike servade saavutamiseks DualCut-tehnoloogiaga

Teravamad terad* täiuslike servade saavutamiseks DualCut-tehnoloogiaga

Täiustatud DualCut-tehnoloogias on ühendatud kahepoolse teraga lõikeelement ja vähese hõõrdumisega tehnoloogia.

Raseerimisvõre täiuslike joonte ja kontuuride saavutamiseks

Raseerimisvõre täiuslike joonte ja kontuuride saavutamiseks

Nahasõbralik 21 mm täpne raseerimisvõre on loodud selliselt, et see mahuks väikestesse kohtadesse täpsemalt kui tera - ikka selleks, et raseerida puhtalt, isegi raskesti ligipääsetavates kohtades.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

30

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3
2

19/04/2025

Україна

Україна

Чудовий виріб!

Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))

Positiivsed omadused

Універсальність та надійність.

Negatiivsed omadused

Нема.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

10/10/2023

Україна

Україна

Неймовірна якість

Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.

Positiivsed omadused

Якість, надійність, ціна.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

14/03/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Найкраще для домашнього барбера!

Не маю можливості кожний тиждень відвідувати барбера щоб підстригав мою бороду. З цим стайлером можу самостійно повноцінно доглядати за бородою. Єдине, що хотілося б щоб була насадка для більшої довжини. Бо зараз доводиться щось самостійно вигадувати з гребінцем. Працює від однієї АА батарейки дуже довго. Гоління практично без подразнень, треба не сильно давити і все вийде. Продукт рекомендую, в цілому усім задоволений. Купував на сайті філіпсу, доставка дуже швидка

Positiivsed omadused

розмір, функціонал, ціна

Negatiivsed omadused

потрібні насадки для більшої довжини

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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