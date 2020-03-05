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  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel
  • Kõik-ühes piirel

Tootmine lõpetatud

Multigroom series 30009-ühes, näokarvad ja juuksed

MG3740/15

4.6
| (590) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

1 auhind

Kõik-ühes piirel
Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 9 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.
Kuva kõik eelised

9-ühes piirel

Kõik-ühes piirel

  • 9 otsakut

  • Iseterituvad terasest lõiketerad

  • Kuni 60 min kasutusaega

  • Loputatavad tarvikud

Karastatud terasest terad, mis ei murdu, tuhmu ega roosteta

Karastatud terasest terad, mis ei murdu, tuhmu ega roosteta

Selle piirli näol ja kehal kasutamiseks mõeldud iseterituvad terasest terad on tugevdatud rauaga ja karastatud maksimaalse tugevuse saavutamiseks. Selle tulemusena jäävad terad sama teravaks kui esimesel päeval. Ei mingit roostetamist. Pole vajadust lõiketera õli järgi.

Üheksa osa teie habeme ja juuste piiramiseks

Üheksa osa teie habeme ja juuste piiramiseks

Philips Multigroom 3000 kõik-ühes piirel on varustatud 9 otsakuga, mis on loodud mugavaks habeme piiramiseks ja juuste lõikamiseks.

Kindlustage ühtlane tulemus

Kindlustage ühtlane tulemus

Sile ja ühtlane soeng ka kõige paksematele juusete. Kehakarvade ja habemepiiraja täpsed terasterad loovad täiusliku viimistlemise, puhtad sirged jooned.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image AWARD-612372

Arvustused

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4.6

5-st

590

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

05/03/2020

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Toode on tõesti hea

Toode ongi hea. Väga sobilik ja täpselt see mida soovisin.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

28/01/2020

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Hea tööriist

Kergesti käsitletav, mugav käes hoida, turvaline tööriist habeme trimmerdamisel.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

07/01/2026

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Ļoti labs produkts par šo cenu!

Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.

Positiivsed omadused

Esmu apmierināts ar produkta sniegtajām īpašībām.

Negatiivsed omadused

Nekas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.