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NÄGU - piirlid ja hoolduskomp.
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Multigroom series 3000 9-ühes, näokarvad ja juuksed
Tootmine lõpetatud
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MG3740/15
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Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?
Kuidas peaksin oma groomerit puhastama?
Kas võin oma Philipsi groomerit veega loputada?
Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?
Kuidas ma laen oma Philipsi groomerit, trimmerit või juukselõikurit?
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