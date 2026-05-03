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  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
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  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
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  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
  • Täiustatud stiliseerimine ja täpsus

Tootmine lõpetatud

Multigroom series 50009-ühes, näokarvad ja juuksed

MG5720/15

4.6
| (645) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Täiustatud stiliseerimine ja täpsus
Viimistlege oma välimust selle mitmekülgse piirliga, millel on 9 kvaliteetset otsakut näokarvade ja juuste stiliseerimiseks. Selle DualCut-terad tagavad ülima täpsuse ning libisemiskindel kummikäepide on mugav ja lihtsasti juhitav.
Kuva kõik eelised

9-ühes piirel tagab täieliku mitmekülgsuse

Täiustatud stiliseerimine ja täpsus

  • 9 otsakut

  • DualCuti tehnoloogia

  • Kuni 80 min kasutusaeg

  • Veekindel

Maksimaalne täpsus kahe lisateraga

Maksimaalne täpsus kahe lisateraga

Sellel universaalsel piirlil on maksimaalse täpsuse saavutamiseks täiustatud DualCuti tehnoloogia. Seadme komplekti kuuluvad topeltterad, mis püsivad sama teravad nagu esimesel päeval.

Üheksa osa teie habeme ja juuste piiramiseks

Üheksa osa teie habeme ja juuste piiramiseks

Philips Multigroom 3000 kõik-ühes piirel on varustatud 9 otsakuga, mis on loodud mugavaks habeme piiramiseks ja juuste lõikamiseks.

Iseterituvad terad tagavad ühtlase tulemuse

Iseterituvad terad tagavad ühtlase tulemuse

Tänu keha- ja habemepiirli täpsetele terasteradele saate luua puhtaid, sirgeid piirjooni ja ühtlaselt lõigata kõige paksemaid karvu. Need korrosioonikindlad terad ei roosteta ja need on kauakestvaks kasutuseks iseterituvad.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

645

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

03/05/2026

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Labs produkts

Pozitīvais: Ierīces ilgdarbība no vienas pilnas uzlādes un daudzveidīgie uzgaļi.

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 Trimmeris “vienpadsmit vienā”

Date of Use 2026-04-17

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 Trimmeris “vienpadsmit vienā”

Date of Use 2026-04-17

27/12/2022

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Отличный триммер

Триммер для тела и лица. Работает без рывков.тихий

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 5000 MG5730/15 Vienpadsmit vienā, sejai, matiem un ķermenim

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 5000 MG5730/15 Vienpadsmit vienā, sejai, matiem un ķermenim

13/07/2021

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Šis produkts ir funkcionāls

Man patīk - iespējas veikt dažāda rakstura manipulācijas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 5000 MG5720/15 Deviņi vienā (9-in-1), sejai un matiem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 5000 MG5720/15 Deviņi vienā (9-in-1), sejai un matiem

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.