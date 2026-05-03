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Tootmine lõpetatud
9 otsakut
DualCuti tehnoloogia
Kuni 80 min kasutusaeg
Veekindel
Sellel universaalsel piirlil on maksimaalse täpsuse saavutamiseks täiustatud DualCuti tehnoloogia. Seadme komplekti kuuluvad topeltterad, mis püsivad sama teravad nagu esimesel päeval.
Philips Multigroom 3000 kõik-ühes piirel on varustatud 9 otsakuga, mis on loodud mugavaks habeme piiramiseks ja juuste lõikamiseks.
Tänu keha- ja habemepiirli täpsetele terasteradele saate luua puhtaid, sirgeid piirjooni ja ühtlaselt lõigata kõige paksemaid karvu. Need korrosioonikindlad terad ei roosteta ja need on kauakestvaks kasutuseks iseterituvad.
4.6
5-st
645
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
aigis
03/05/2026
Latvija
Kinnitatud ostja
Labs produkts
Pozitīvais: Ierīces ilgdarbība no vienas pilnas uzlādes un daudzveidīgie uzgaļi.
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 Trimmeris “vienpadsmit vienā”
Date of Use 2026-04-17
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 Trimmeris “vienpadsmit vienā”
Date of Use 2026-04-17
Basilio03
27/12/2022
Latvija
Kinnitatud ostja
Отличный триммер
Триммер для тела и лица. Работает без рывков.тихий
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 5000 MG5730/15 Vienpadsmit vienā, sejai, matiem un ķermenim
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 5000 MG5730/15 Vienpadsmit vienā, sejai, matiem un ķermenim
Mulder45
13/07/2021
Latvija
Kinnitatud ostja
Šis produkts ir funkcionāls
Man patīk - iespējas veikt dažāda rakstura manipulācijas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 5000 MG5720/15 Deviņi vienā (9-in-1), sejai un matiem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 5000 MG5720/15 Deviņi vienā (9-in-1), sejai un matiem