Kuigi ma olin esialgu pisut skeptiline selle 14 otsiku osas, siis pärast nädalast kasutust olin ma totaalselt usku muutnud. Need otsikud on tõesti vajalikud, kuid kuna mul ei olnud varem neid olnud, siis ei osanud ma nendest ka puudust tunda. See pardel/juukselõikusmasin on tegelikult iga mehe must-have toode, sest sellega säästad sa päris palju aega ning ka raha. Masinaga saad piirata oma habet ja ei pea igakord kuhugi barberi juurde jooksma ning raha välja käima. See masin on investeering mis tasub end juba paari nädalaga. Suureks plussiks on kindlasti ka väiksus, ehk kui sa oled kuhugi reisile minemas ei pea sa muretsema, et kas ja kuidas habet piirata ja lõigata. Kuna komplektis on kaasas ka väike riidest kotike, siis viskad kõik asjad (masin, laadija ja otsikud) sinna kotti, selle omakorda kohvrisse ja võidki minna. Masin on väike ja kerge, mis tõttu reisile minnes samuti asendamatu abimees. Seega kui kõhkeld, et kas osta või mitte, ütlen mina siinkohal, et osta kohe kindlasti.