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Kõik-ühes piirel5000 seeria

MG5940/15

Kõik-ühes piirel 5000 seeria

Tootmine lõpetatud

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  • Kuidas oma piirlit hooldada, puhastada ja laadida. Philips MG5000, MG7000, MG9000 seeria kõik-ühes piirlid
    Kuidas oma piirlit hooldada, puhastada ja laadida. Philips MG5000, MG7000, MG9000 seeria kõik-ühes piirlid
  • Kuidas oma habet piirata ja kujundada. Philips MG5000, MG7000, MG9000 seeria kõik-ühes piirlid koos OneBlade´iga
    Kuidas oma habet piirata ja kujundada. Philips MG5000, MG7000, MG9000 seeria kõik-ühes piirlid koos OneBlade´iga
  • Kuidas oma habet piirata ja kujundada. Philips MG5000, MG7000, MG9000 seeria kõik-ühes piirlid
    Kuidas oma habet piirata ja kujundada. Philips MG5000, MG7000, MG9000 seeria kõik-ühes piirlid
  • Kuidas oma keha hooldada. Philips MG5000, MG7000, MG9000 seeria kõik-ühes piirlid
    Kuidas oma keha hooldada. Philips MG5000, MG7000, MG9000 seeria kõik-ühes piirlid
  • Kuidas oma juukseid lõigata. Philips MG5000, MG7000, MG9000 seeria kõik-ühes piirlid
    Kuidas oma juukseid lõigata. Philips MG5000, MG7000, MG9000 seeria kõik-ühes piirlid

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 4.3 MB
  • 5 December 2024

EL-i vastavusdeklaratsioon

  • PDF fail, 651.2 kB
  • 17 December 2024

Korduma kippuvad küsimused

Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

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