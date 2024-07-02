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  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale

Tootmine lõpetatud

Multigroom series 700016-ühes, näole, juustele ja kehale

MG7736/15

4.6
| (1800) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
Täiustage oma stiili meie kõige täpsema ja mitmekülgsema piirliga. 16 kvaliteetset otsakut võimaldavad teil luua ainulaadse stiili pealaest jalatallani. Nautige maksimaalset täpsust ja täielikku kontrolli tänu iseterituvatele lõiketeradele ja mittelibisevale kummikäepidemele.
Kuva kõik eelised

16-ühes kvaliteetne piirel tagab täieliku mitmekülgsuse

Üks seade ja täiuslik stiil näole, juustele ja kehale

  • 16 otsakut

  • Iseterituvad metallterad

  • Kuni 120 min kasutusaega

  • Veekindel

Iseterituvad terasest terad lõikavad karvu 30% kiiremini

Iseterituvad terasest terad lõikavad karvu 30% kiiremini

Selle piirli näol ja kehal kasutamiseks mõeldud iseterituvad terasest terad on tugevdatud ja karastatud maksimaalse tugevuse saavutamiseks. Selle tulemusena jäävad terad sama teravaks kui esimesel päeval. Ei mingit roostetamist. Pole vaja lõiketera õlitada.

16 osa teie näokarvade ja juuste piiramiseks

16 osa teie näokarvade ja juuste piiramiseks

Universaalne piirel Philips Multiroom 7000 on varustatud 16 tarvikuga, et pakkuda kogu keha hoolduslahendust.

Iseterituvad terad tagavad ühtlase tulemuse

Iseterituvad terad tagavad ühtlase tulemuse

Tänu keha- ja habemepiirli täpsetele terasteradele saate luua puhtaid, sirgeid piirjooni ja ühtlaselt lõigata kõige paksemaid karvu. Need korrosioonikindlad terad ei roosteta ja need on kauakestvaks kasutuseks iseterituvad.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

1800

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

02/07/2024

Eesti

Eesti

Ülimugav trimmer

Teeb täpselt seda mida ootad, alguses tundus veidi suur käes hoides kuid harjus ruttu ära ja tegelikult on väga mugav kasutada. Väga palju reguleeritavaid otsikuid tuli kaasa ja aitab igas olukorras välja.

Positiivsed omadused

Trimmib kiiresti ja tõhusalt, aku peab hästi vastu, palju otsikuid.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

26/05/2024

Eesti

Eesti

Supertoode

See toode on lihtsalt super! Mõlemat raseerijat on hea käes hoida. Esiteks oli minu jaoks űllatus, et OneBlade raseerib nii täiuslikult. Teiseks meeldib mulle see teine toode. Nii palju lisasid! Aku peab ka väga kaua vastu. Olen väga rahul! Jah, ma soovitan seda toodet.:)

Positiivsed omadused

Palju tarvikuid, mõnus käes hoida. Teeb oma tööd hästi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

22/05/2024

Eesti

Eesti

Hea, mugav

Meeldib, kui kodus pole iga piirkonna jaoks eraldi seadmeid. Kaasas on palju erinevaid tarvikuid, millega saan tervet keha hooldada. Lisaks hoiustamiseks on mugav kott, kus tarvikuid hoida. Mugav ja lihtne kasutada. Kindlasti soovitan.

Positiivsed omadused

Hoiustamiseks kott, palju tarvikuid, mugav, lihtne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.