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Tootmine lõpetatud
16 otsakut
Iseterituvad metallterad
Kuni 120 min kasutusaega
Veekindel
Selle piirli näol ja kehal kasutamiseks mõeldud iseterituvad terasest terad on tugevdatud ja karastatud maksimaalse tugevuse saavutamiseks. Selle tulemusena jäävad terad sama teravaks kui esimesel päeval. Ei mingit roostetamist. Pole vaja lõiketera õlitada.
Universaalne piirel Philips Multiroom 7000 on varustatud 16 tarvikuga, et pakkuda kogu keha hoolduslahendust.
Tänu keha- ja habemepiirli täpsetele terasteradele saate luua puhtaid, sirgeid piirjooni ja ühtlaselt lõigata kõige paksemaid karvu. Need korrosioonikindlad terad ei roosteta ja need on kauakestvaks kasutuseks iseterituvad.
4.6
5-st
1800
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Muri111
02/07/2024
Eesti
Ülimugav trimmer
Teeb täpselt seda mida ootad, alguses tundus veidi suur käes hoides kuid harjus ruttu ära ja tegelikult on väga mugav kasutada. Väga palju reguleeritavaid otsikuid tuli kaasa ja aitab igas olukorras välja.
Positiivsed omadused
Trimmib kiiresti ja tõhusalt, aku peab hästi vastu, palju otsikuid.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000
Olku
26/05/2024
Eesti
Supertoode
See toode on lihtsalt super! Mõlemat raseerijat on hea käes hoida. Esiteks oli minu jaoks űllatus, et OneBlade raseerib nii täiuslikult. Teiseks meeldib mulle see teine toode. Nii palju lisasid! Aku peab ka väga kaua vastu. Olen väga rahul! Jah, ma soovitan seda toodet.:)
Positiivsed omadused
Palju tarvikuid, mõnus käes hoida. Teeb oma tööd hästi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000
Kevv
22/05/2024
Eesti
Hea, mugav
Meeldib, kui kodus pole iga piirkonna jaoks eraldi seadmeid. Kaasas on palju erinevaid tarvikuid, millega saan tervet keha hooldada. Lisaks hoiustamiseks on mugav kott, kus tarvikuid hoida. Mugav ja lihtne kasutada. Kindlasti soovitan.
Positiivsed omadused
Hoiustamiseks kott, palju tarvikuid, mugav, lihtne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000