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NÄGU - piirlid ja hoolduskomp.
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Multigroom series 7000 16-ühes, näole, juustele ja kehale
Tootmine lõpetatud
Tugi
MG7736/15
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Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon - English (US)
Kõik (10)
Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?
Kuidas peaksin oma groomerit puhastama?
Kas võin oma Philipsi groomerit veega loputada?
Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?
Kuidas ma laen oma Philipsi groomerit, trimmerit või juukselõikurit?
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