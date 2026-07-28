30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Lihtne kasutada
Aja ja energia säästmiseks
Vähem õli
Toiduvalmistusaken
Tänu kuuma õhuga küpsetamisele on teie lemmikroad kuni 90% väiksema rasvasisaldusega, maitses järeleandmisi tegemata.
Frittige õhuga, küpsetage, grillige ja kasutage muid funktsioone. Määrake aeg ja temperatuur käsitsi või kasutage eelseadistusfunktsioone 13 erineva küpsetusviisi jaoks kohe enda käeulatuses, sealhulgas on saadaval ülessoojendamine, sulatamine ja soojana hoidmine.
Unustage oletamine. Jälgige toidu küpsemist ja täiusliku valmimise hetke!
4.5
5-st
39
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
Jyli155
28/07/2026
Україна
Добрий день. Підкажіть, будьласка, за яку програму приготування відповідають значки на екрані?
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)
Date of Use 2026-07-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)
Date of Use 2026-07-28
Alex Ono
16/07/2026
Україна
Kinnitatud ostja
Все чудово
Користуюсь вже півтора місяця. Готував вже багато страв. Миється чудово. Через віконце можна бачити як страва виглядає в процесі приготування. Встановлені програми я корегував для себе. І це правильно, бо деякі страви були готовими набагато раніше, ніж пропонувала програма. Наприклад, картоплю я готував у два рази швидше. Загалом враження позитивне. Я задоволений!
See arvustus tehti tootele Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-06-03
See arvustus tehti tootele Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-06-03
Шанувальник філіпс
14/05/2026
Україна
Kinnitatud ostja
Дуже задоволені
Легкий у користуванні та обслуговуванні. Дуже задоволені.
See arvustus tehti tootele Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-03-17
See arvustus tehti tootele Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-03-17
Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega.
HomeID kasutajate seas korraldatud küsitlus, 6000 vastajat, 2021.
Keskmised protsendid, mis põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel seadme Philips Airfryer puhul; küpsetades ühe kana- (õhkfritüüri seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (õhkfritüüri seadistus 200 °C ilma eelsoojenduseta) võrreldes A-klassi ahjuga.