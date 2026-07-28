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  • Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad
  • Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad
  • Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad
  • Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad
  • Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad
  • Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad
  • Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad
  • Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad
  • Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad
  • Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad
  • Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad
  • Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad
  • Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad
  • Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad

2000 seeriaAirfryer 2000 seeria 4.2L (hõbedane)

NA221/00

4.5
| (39) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet
Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad
Väljast krõbe, seest õrn. Ainulaadne RapidAiri tehnoloogia säästab nii aega kui ka energiat, tegemata maitses järeleandmisi. Toiduvalmistusaknast saate vaadata, kuidas teie lemmikkoostisainetest valmib vähem kui 15 minutiga hõrgutav roog.
Kuva kõik eelised

Õhkfrittimine, küpsetamine, grillimine ja palju muud ilma vaevata

Lõõgastuge ja nautige vaatepilti, kuidas maitsvad road valmivad

  • Lihtne kasutada

  • Aja ja energia säästmiseks

  • Vähem õli

  • Toiduvalmistusaken

Nautige maitsvat toitu kuni 90% vähema rasvaga*

Nautige maitsvat toitu kuni 90% vähema rasvaga*

Tänu kuuma õhuga küpsetamisele on teie lemmikroad kuni 90% väiksema rasvasisaldusega, maitses järeleandmisi tegemata.

13 küpsetusviisi ühe nupuvajutusega

13 küpsetusviisi ühe nupuvajutusega

Frittige õhuga, küpsetage, grillige ja kasutage muid funktsioone. Määrake aeg ja temperatuur käsitsi või kasutage eelseadistusfunktsioone 13 erineva küpsetusviisi jaoks kohe enda käeulatuses, sealhulgas on saadaval ülessoojendamine, sulatamine ja soojana hoidmine.

Toiduvalmistusaken, mille kaudu saate toitu valmistamise ajal jälgida

Toiduvalmistusaken, mille kaudu saate toitu valmistamise ajal jälgida

Unustage oletamine. Jälgige toidu küpsemist ja täiusliku valmimise hetke!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

39

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

2

28/07/2026

Україна

Україна

Добрий день. Підкажіть, будьласка, за яку програму приготування відповідають значки на екрані?

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)

Date of Use 2026-07-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)

Date of Use 2026-07-28

16/07/2026

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Все чудово

Користуюсь вже півтора місяця. Готував вже багато страв. Миється чудово. Через віконце можна бачити як страва виглядає в процесі приготування. Встановлені програми я корегував для себе. І це правильно, бо деякі страви були готовими набагато раніше, ніж пропонувала програма. Наприклад, картоплю я готував у два рази швидше. Загалом враження позитивне. Я задоволений!

See arvustus tehti tootele Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-06-03

See arvustus tehti tootele Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-06-03

14/05/2026

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Дуже задоволені

Легкий у користуванні та обслуговуванні. Дуже задоволені.

See arvustus tehti tootele Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-03-17

See arvustus tehti tootele Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-03-17

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega.

  2. HomeID kasutajate seas korraldatud küsitlus, 6000 vastajat, 2021.

  3. Keskmised protsendid, mis põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel seadme Philips Airfryer puhul; küpsetades ühe kana- (õhkfritüüri seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (õhkfritüüri seadistus 200 °C ilma eelsoojenduseta) võrreldes A-klassi ahjuga.