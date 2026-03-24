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2000 seeria Airfryer 2000 seeria 4.2L (hõbedane)
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NA221/00
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Lisatarvik Airfryer 6.2L jaoksGrillimiskomplekt
3,2 ja 4,2 l Airfryeri tarvikGrillimiskomplekt
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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