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  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele

3000 seeriaAirfryer Dual Basket

NA352/00

5
| (20) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
Seeria 3000 kahe korviga Philips Airfryer tagab selle, et kaks toitu on samaaegselt kuumad ja valmis. Nautige maitsvat ja tervislikku toiduvalmistamist kogu perele põhiroogade jaoks mõeldud suure sahtli abil ja lisandite või ühe inimese eine jaoks mõeldud väiksema sahtli abil.
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Alati krõbe, õrn ja ühtlaselt küpsenud

Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele

  • Loodud teie eineid tasakaalustama

  • 2 korvi, 2 suurust

  • Punkti 3 Valmis samal ajal

Krõbe, mahlane ja ühtlaselt küpsetatud tänu Rapid Air Plusi tehnoloogiale

Krõbe, mahlane ja ühtlaselt küpsetatud tänu Rapid Air Plusi tehnoloogiale

Unustage kõrvetatud või alaküpsetatud road. Meie patenteeritud disain optimeerib kuumuse ringlust, et mitte kuumutada vaid toidu ümbert, vaid ka toidu seest, ning tagada parimad tulemused: krõbe, mahlane ja ühtlaselt küpsetatud toit igal korral.

Kaks sahtlit ja kaks suurust mis tahes toidu valmistamiseks

Kaks sahtlit ja kaks suurust mis tahes toidu valmistamiseks

Kahe sahtliga õhkfritüürid: suur sahtel sobib täiuslikult pearoogade, friikartulite ja teie teiste lemmikroogade jaoks. Kasutage väiksemat sahtlit lisandite, köögiviljade ja suupistete jaoks.

Ajastage mõlema poole samaaegseks lõpetamiseks.

Ajastage mõlema poole samaaegseks lõpetamiseks.

Sünkroonige automaatselt kahe sahtli küpsetusajad, et saaksite kõik road koos serveerida. Üks värske ja soe toidukord.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

20

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

06/10/2025

България

България

двете кошници са много голямо улеснение

харесвам възможноста да приготвяш две ястия едновременно

Positiivsed omadused

може да готви двя неща едновременно

Negatiivsed omadused

не намирам

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

18/07/2025

България

България

Продукта е лесен за ползване

Уреда приготвя много вкусно храната очарован съм ще препоръчам на приятели

Positiivsed omadused

може да готви двя неща едновременно

Negatiivsed omadused

не намирам

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

28/05/2025

България

България

Изключително удобен

Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!

Positiivsed omadused

Удобен

See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega.

  2. Katse sooritati vorstidega vasakpoolses korvis, mida võrreldi tavalise konvektsioonahjuga.

  3. Katse sooritati vorstidega vasakpoolses korvis, mida võrreldi tavalise konvektsioonahjuga.