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Loodud teie eineid tasakaalustama
2 korvi, 2 suurust
Punkti 3 Valmis samal ajal
Unustage kõrvetatud või alaküpsetatud road. Meie patenteeritud disain optimeerib kuumuse ringlust, et mitte kuumutada vaid toidu ümbert, vaid ka toidu seest, ning tagada parimad tulemused: krõbe, mahlane ja ühtlaselt küpsetatud toit igal korral.
Kahe sahtliga õhkfritüürid: suur sahtel sobib täiuslikult pearoogade, friikartulite ja teie teiste lemmikroogade jaoks. Kasutage väiksemat sahtlit lisandite, köögiviljade ja suupistete jaoks.
Sünkroonige automaatselt kahe sahtli küpsetusajad, et saaksite kõik road koos serveerida. Üks värske ja soe toidukord.
5.0
5-st
20
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Nad89
06/10/2025
България
двете кошници са много голямо улеснение
харесвам възможноста да приготвяш две ястия едновременно
Positiivsed omadused
може да готви двя неща едновременно
Negatiivsed omadused
не намирам
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Негованчев
18/07/2025
България
Продукта е лесен за ползване
Уреда приготвя много вкусно храната очарован съм ще препоръчам на приятели
Positiivsed omadused
може да готви двя неща едновременно
Negatiivsed omadused
не намирам
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
28/05/2025
България
Kampaania osa
Изключително удобен
Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!
Positiivsed omadused
Удобен
See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega.
Katse sooritati vorstidega vasakpoolses korvis, mida võrreldi tavalise konvektsioonahjuga.
Katse sooritati vorstidega vasakpoolses korvis, mida võrreldi tavalise konvektsioonahjuga.