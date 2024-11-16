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  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele

3000 seeriaDual Basket Airfryer

NA353/10

5
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
Seeria 3000 kahe korviga Philips Airfryer tagab selle, et kaks toitu on samaaegselt kuumad ja valmis. Nautige maitsvat ja tervislikku toiduvalmistamist kogu perele põhiroogade jaoks mõeldud suure sahtli abil ja lisandite või ühe inimese eine jaoks mõeldud väiksema sahtli abil.
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Alati krõbe, õrn ja ühtlaselt küpsenud

Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele

  • Loodud teie eineid tasakaalustama

Krõbe, mahlane ja ühtlaselt küpsetatud tänu Rapid Air Plusi tehnoloogiale

Krõbe, mahlane ja ühtlaselt küpsetatud tänu Rapid Air Plusi tehnoloogiale

Unustage kõrvetatud või alaküpsetatud road. Meie patenteeritud disain optimeerib kuumuse ringlust, et mitte kuumutada vaid toidu ümbert, vaid ka toidu seest, ning tagada parimad tulemused: krõbe, mahlane ja ühtlaselt küpsetatud toit igal korral.

Kaks sahtlit ja kaks suurust mis tahes toidu valmistamiseks

Kaks sahtlit ja kaks suurust mis tahes toidu valmistamiseks

Kahe sahtliga õhkfritüürid: suur sahtel sobib täiuslikult pearoogade, friikartulite ja teie teiste lemmikroogade jaoks. Kasutage väiksemat sahtlit lisandite, köögiviljade ja suupistete jaoks.

Ajastage mõlema poole samaaegseks lõpetamiseks.

Ajastage mõlema poole samaaegseks lõpetamiseks.

Sünkroonige automaatselt kahe sahtli küpsetusajad, et saaksite kõik road koos serveerida. Üks värske ja soe toidukord.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

16/11/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do kuchyně

Hledala jsem větší fritézu,ve které bych připravila zdravější a chutnější pokrmy pro naši čtyřčlenou rodinu. A našla jsem. Fritézu už nějakou dobu používáme, a jsme moc spokojeni. Jídlo je z ní rychle hotové, křupavé a zdravé,protože není potřeba použití téměř žádného oleje. Vyzkoušela jsem i různé recepty z kuchařky,která se dá najít v aplikaci HomeId. A vše bylo moc dobré. Dokoupila jsem si sadu na pečení,díky které mohu dělat ve fritéze i omáčky. Oceňuji také funkci času,při jejímž nastavení se pokrmy dovaří v obou nádobách ve stejnou chvíli. Závěrem mohu jen říci, že fritézu moc doporučuji těm,co hledají úspornou a zdravější verzi klasického fritovacího hrnce.

Positiivsed omadused

Zdravé vaření, použití minima oleje,rychlost vaření,recepty a nápovědy v aplikaci Homeid,velikost košů, úspora energie.

Negatiivsed omadused

Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla, jen někomu může vadit velikost fritézy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Zdravé pečení

O fritézu jsem se začal zajímat neboť se zaměřuji na zdravější způsob přípravy jídel. A právě tento produkt mě přesvědčil díky své schopnosti připravit pokrmy s minimálním množstvím oleje. Kromě toho mě zaujal design a kvalita značky Philips. S fritézou se dobře pracuje a jídlo z ní je křupavé a s nižším obsahem tuku. Ovladatelnost je velmi jednoduchá i díky digitálnímu displeji. Velikost je dostatečná jak pro jednotlivce, tak pro menší rodinu. Protože nerad myju nádobí, tak se mi líbí i možnost vyjmutí košů a mytí v myčce.

Positiivsed omadused

moderní vzhled, praktická údržba, velký objem, zdravější příprava jídel, rychlost a úspora energie, multifunkční využití

Negatiivsed omadused

velikost přístroje, mírná hlučnost

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Super rychlý pomocník pro všechny kuchaře

Fritéza je moc hezký designový kousek, který mě hned oslovil svým vzhledem. A byl to dobrý výběr. Překvapila mě svou výkoností a rychlostí. Přes to, že není potřeba používat velké množství oleje, tak jsou například hranolky do 30 minut krásně dokřupava upečené. Oceňuji i rozdělení na dva koše, takže lze připravovat dva chody zároveň nebo vařit odděleně hlavní chod a přílohu. Snadné je jak ovládání, tak také údržba, jelikož se koše dají rozložit na několik kousků. V naší kuchyni si určitě najde své místo. Je ale potřeba počítat s tím, že je to větší spotřebič a mít pro ní dostatek vyhrazeného místa.

Positiivsed omadused

snadnost ovládání, rychlost přípravy,všestranné využití, dobrý výkon, hezký design, snadná údržba

Negatiivsed omadused

rozměrnost

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega.

  2. Katse sooritati vorstidega vasakpoolses korvis, mida võrreldi tavalise konvektsioonahjuga.

  3. Katse sooritati vorstidega vasakpoolses korvis, mida võrreldi tavalise konvektsioonahjuga.